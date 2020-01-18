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Рынок в Ждановичах ждет два переезда

18.01.2020 10:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый крупный в Беларуси рынок "расселят".

– Вещи переезжают к «Миру моды», а плодоовощной рынок и бакалея – в Таборы, – пояснили в администрации Ждановичей. – Там будет новый Лебяжий. Вещи в Таборах тоже будут продаваться: часть действующих точек с одеждой и обувью отправятся туда.

Точной даты переезда Лебяжьего пока нет, пишет citydog.by.
 
 
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Самый крупный в Беларуси рынок "расселят".
 
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