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Рынок в Ждановичах ждет два переезда
Источник материала: Партизан
Самый крупный в Беларуси рынок "расселят".
– Вещи переезжают к «Миру моды», а плодоовощной рынок и бакалея – в Таборы, – пояснили в администрации Ждановичей. – Там будет новый Лебяжий. Вещи в Таборах тоже будут продаваться: часть действующих точек с одеждой и обувью отправятся туда.
Точной даты переезда Лебяжьего пока нет, пишет
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Самый крупный в Беларуси рынок "расселят".
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