Крещение и крещенские традиции

Источник материала: Радзiма





Праздник Крещения Господня называют еще Богоявлением — потому что в этот день Бог явил Себя как Троицу. Еще одно название этого праздника, которое встречается в богослужебных книгах, — Просвещение: Господь, явившись на Иордане, просветил весь мир Собой. Самое известное событие, связанное с этим праздником и ежегодно совершающееся в православных храмах, — освящение воды.

Освящать воду на праздник Крещения в Церкви принято с V века. Причем в богослужебных текстах встречается упоминание о том, что «днесь вод освящается естество» — то есть освящается вся вода, во всём мире. Но освящается не сама по себе, а именно потому, что по всему миру в этот день Церковь совершает древний чин.

Крещенская вода, как известно, обладает особыми свойствами. В первую очередь, это свойства духовные.

В молитве на освящение воды содержится прошение, чтобы всем пьющим эту воду и окропляющимся ею господь послал «освящение, здравие, очищение и благословение». эта вода не портится в течение всего года, в отличие от обычной воды.

О данном чуде свидетельствовал еще святитель Иоанн Златоуст: «Происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей».

Впрочем, иногда и крещенская вода может зацвести — в ней, как и в любой воде, продолжают существовать живые микроорганизмы. В таком случае ее следует вылить в непопираемое место. Не нужно видеть в этом какое-то предвестие несчастий. Однако, возможно, стоит задуматься: не показывает ли таким образом Господь, что нам необходимо что-то исправить в жизни?

В русской традиции вода освящается два раза — в крещенский сочельник и в день крещения. оба раза чин освящения совершенно одинаковый, поэтому нет никакой разницы между водой, освящённой накануне и в самый день праздника.

Также совершенно неважно, в каком храме взята вода, — ее святость, как и святость любого церковного таинства, не зависит ни от совершающего священника, ни от древности храма. Поэтому уж настоящим язычеством является мысль о том, что «вода из семи храмов сильнее» или подобные этому рассуждения, которые, к сожалению, еще встречаются.

Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина. ее бережно хранят в святом углу возле икон.

Крещенской воды нужно брать столько, сколько необходимо, то есть чтобы хватило на весь год. При этом важно помнить, что эта вода — святыня, и её не следует добавлять в обычную пищу и уж тем более в ванную. Крещенскую воду принято пить натощак.

По материалам сайта pravoslavie.ru