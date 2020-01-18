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«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах
Источник материала: СТВ
Корреспонденты программы
Медведь – одно из первых приобретений. Протоиерей Димитрий рассказывает, что косолапый уж очень любит поесть – уходит до 10 килограммов еды в день. Главное лакомство летом – миска малины.
Старые Жировичи. Эта территория была передана монастырю 10 лет назад. Монахи и местные жители расчистили непроходимые джунгли, облагородили яблоневый сад, выкопали пруды, где сейчас разводят рыбу для обители. Рядом монастырские поля и ферма.
Теперь в саду живут десятки животных: лани, олени, волки, еноты, нутрии, даже страусы – кого здесь только нет! Их монастырю дарят прихожане. Некоторых привезли сюда раненых, как, например, лебедей. Все животные, на удивление, контактные. Здесь уверены: потому что места благодатные. А ещё звери по-своему учат людей быть добрее.
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«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах
Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили зоосад при Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре. Медведь – одно из первых...
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