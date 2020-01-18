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«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

18.01.2020 11:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили зоосад при Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре.

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

Медведь – одно из первых приобретений. Протоиерей Димитрий рассказывает, что косолапый уж очень любит поесть – уходит до 10 килограммов еды в день. Главное лакомство летом – миска малины. 

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

Протоиерей Дмитрий Сёмуха, настоятель Свято-Троицкого Собора Слонима:
Люди купили в жлобинском зоопарке для своего фермерского хозяйства. И они там занимались разведением собак охотничьих. И по каким-то причинам они не могли его содержать. И вот они нам его подарили. Мы долго не могли приспособиться, как же кормить медведя. Он очень сильный, и те тазики, которые мы ему предлагали в качестве тарелок, он просто одним хлопком складывал в такой конвертик. И вот на день хватало одного тазика. Поэтому наши сотрудники придумали более твердую посуду – это диск от колеса, в котором заварили дырки какие-то. И вот он долго-долго по аналогии с этими тазиками пытался также поступить с этим диском, но не получилось.

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

Старые Жировичи. Эта территория была передана монастырю 10 лет назад. Монахи и местные жители расчистили непроходимые джунгли, облагородили яблоневый сад, выкопали пруды, где сейчас разводят рыбу для обители. Рядом монастырские поля и ферма.

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

Теперь в саду живут десятки животных: лани, олени, волки, еноты, нутрии, даже страусы – кого здесь только нет! Их монастырю дарят прихожане. Некоторых привезли сюда раненых, как, например, лебедей. Все животные, на удивление, контактные. Здесь уверены: потому что места благодатные. А ещё звери по-своему учат людей быть добрее.

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

Протоиерей Дмитрий Сёмуха:
Мы назвали это место Эдемским садом, потому что хотели приблизиться к той идее, к той жизни наших прародителей в раю, которые жили в Эдемском саде. Там, где животные не боялись друг друга, там, где в человеке они не видели угрозы. Вот и здесь тоже хотелось бы создать такой уголок, который бы напоминал о том месте, где жили наши прародители Адам и Ева.

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

 

Люди в материале: Дмитрий Сёмуха
 
 
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Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили зоосад при Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре. Медведь – одно из первых...
 
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