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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 января
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На первую половину дня 18 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана.
Как
Ветер южный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Днём столбик термометра поднимется до 0… +2°C, в Гродненской и Брестской областях воздух прогреется до +5°C.
Кстати, ранее мы рассказывали о погоде на Крещение.
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Новости Беларуси. На первую половину дня 18 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана. Как сообщает Белгидромет, видимость в тумане составит 100-500...
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