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40 человек эвакуировали ночью из общежития в Барановичах из-за пожара

18.01.2020 10:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

40 человек эвакуировали ночью из общежития в Барановичах из-за пожара
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, в ночь с 17 на 18 января в МЧС поступила информация о сработке автоматической пожарной сигнализации в общежитии в Барановичах по улице Космонавтов.

40 человек эвакуировали ночью из общежития в Барановичах из-за пожара На пожаре в Гомеле мужчина спас соседа

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в комнате на пятом этаже. Из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе восемь детей. Сотрудниками МЧС были спасены женщина и ее малолетний сын, которые из-за плотного задымления не смогли самостоятельно покинуть общежитие.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем уничтожено имущество, находящееся в комнате, повреждена внутренняя отделка, закопчены стены и потолок в коридоре. В данный момент устанавливается пожара.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 января в общежитии по улице Космонавтов.
 
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