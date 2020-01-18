40 человек эвакуировали ночью из общежития в Барановичах из-за пожара

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в ночь с 17 на 18 января в МЧС поступила информация о сработке автоматической пожарной сигнализации в общежитии в Барановичах по улице Космонавтов.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в комнате на пятом этаже. Из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе восемь детей. Сотрудниками МЧС были спасены женщина и ее малолетний сын, которые из-за плотного задымления не смогли самостоятельно покинуть общежитие.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем уничтожено имущество, находящееся в комнате, повреждена внутренняя отделка, закопчены стены и потолок в коридоре. В данный момент устанавливается пожара.