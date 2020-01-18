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В Мозыре "сотрудники спецподразделения" в масках ограбили квартиру

18.01.2020 10:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мозыре двое мужчин в масках ограбили квартиру. Они связали хозяина и хозяйку, забрали деньги и скрылись.

Как информирует в Telegram пресс-служба МВД, происшествие случилось в пятницу в 12:30. В мозырскую милицию позвонила женщина, которая рассказала о нападении. По её словам, злоумышленники представились "сотрудниками специального подразделения". Когда они ушли, хозяйка квартиры смогла развязаться и позвонила в милицию. Из её сумки исчезла большая сумма денег.

На поиск злоумышленников были ориентированы все наряды милиции. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и Департамента охраны.
 
 
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В Мозыре двое мужчин в масках ограбили квартиру. Они связали хозяина и хозяйку, забрали деньги и скрылись.
 
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