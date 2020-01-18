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Беларусы в Польше запустили сервис денежных переводов для украинцев

18.01.2020 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два беларусских IT-предпринимателя в Польше запустили сервис денежных переводов в Украину, получили 4 млн злотых инвестиций и успешно развиваются, заняв пустовавшую нишу на рынке.

Беларусы в Польше запустили сервис денежных переводов для украинцев
 О стартапе бывших студентов пишет cyfrowa.rp.pl.
Евгений Чамтонов и Александр Горлач познакомились на учебе в университете Лодзи. Пару лет назад у них появилась идея создать платформу для денежных переводов из Польши и Европы в Украину. На это их подтолкнули наблюдения за тем, с какими сложностями сталкиваются работники-украинцы — а их в Польше больше 2 миллионов — при пересылке денег семье в родную страну. Доходит до того, что деньги передают в конвертах с водителями автобусов, так как пересылка через международные системы вроде Western Union обходится дорого.

Евгений и Александр зарегистрировали фирму в начале 2019 года и разработали платформу и мобильное приложение PayUkraine (первоначальное название было PlatiDomoi). В данный момент оно позволяет переводить деньги из 14 стран Европы в Украину на выгодных условиях — комиссия за любой перевод составляет 6,99 злотых или 3,99 евро, курс приближен к банковскому, деньги зачисляются на следующий день. Отправлять деньги можно как с банковской карты, так и в пунктах приема наличных. Партнером сервиса в Украине является «Приватбанк» — для получения денег нужна его карта.


Сейчас услугами PayUkraine пользуется около 40 тысяч клиентов. В среднем люди пересылают по 170-200 евро, больше всего пользователей проживает в Мазовецком и Лодзинском воеводствах.

По словам Чамтонова и Горлача, ежедневно пользователей сервиса становится на 500 человек больше, а количество совершенных переводов каждый месяц вырастает в два раза по сравнению с предыдущим. Такие высокие темпы роста, считают основатели, стали возможны благодаря четкому таргетингу сервиса: он рассчитан не на всех, а в первую очередь конкретно на работающих в Польше украинцев, что их и привлекает. Кроме того, сервис позволяет переводить деньги дешевле всего.

Вдобавок на PayUkraine появилась и функция микрокредитов: пользователь может получить онлайн-займ от 600 до 2200 злотых на срок до 6 недель под умеренный для такого сервиса процент: взяв 1000 злотых, через месяц придется вернуть 1183. Поскольку польские банки не выдают ссуд украинцам, создатели сервиса рассчитывают, что это предложение закроет важную нишу и также будет востребовано.

На данный момент на сервис работают 20 наемных сотрудников в Варшаве и Минске, рассказывают его создатели. Уже есть и инвестиции — компания MobiMedia Solution вложила в стартап 4 миллиона злотых (около 945 тыс. евро). Сейчас беларусы продолжают развивать сервис и искать новых партнеров в Украине и разных европейских странах. Они позиционируют его как польский бизнес.


Автор статьи отмечает, что в самой Беларуси рынок венчурных инвестиций практически не развит, бизнес-ангелы редко вкладывают деньги в стартапы, потому соседняя Польша и становится для беларусских IT-предпринимателей перспективным полем для реализации своих бизнес-идей.
 
Теги: Минск
 
 
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Два беларусских IT-предпринимателя в Польше запустили сервис денежных переводов в Украину, получили 4 млн злотых инвестиций и успешно развиваются, заняв...
 
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