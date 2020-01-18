Дистанционно — тоже защищен

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Что такое ФРИЛАНСУ? Как регулируется законодательством данный вид работы?

Житель района.

Жанна Курисюк, заведующий ю\к Каменецкого района:

— Фрилансу — это работа вне помещения нанимателя , так называемая надомная или дистанционная работа.

Согласно ст. 3071 ТК, дистанционной работой считается работа, которую работник выполняет вне места нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных технологий.

Такая форма работы довольно активно используется многими нанимателями.

Данная норма выгодна обеим сторонам, поскольку, несмотря на то, что в штатном расписании должно отражаться наличие такого работника, нанимателю не нужно организовывать рабочее место, а работник может выполнять работу там, где ему удобно. При этом на него будут распространяться все социально-трудовые гарантии, предусмотренные ТК, то есть работник будет получать оплачиваемый трудовой отпуск, больничный и прочее.

Заключение трудового договора с работником, выполняющим дистанционную работу, должно осуществляться только при личном присутствии работника. Дополнительные соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с работником, выполняющим дистанционную работу, могут заключаться путем обмена электронными документами либо при личном присутствии работника. В трудовом договоре обязательно указывается, что работа является дистанционной.

Изменениями в Трудовой кодекс Республики Беларусь, которые вступают в силу с 28.01.2020 года установлены особенности трудовых отношений между нанимателем и дистанционным работником.

При составлении трудового договора с дистанционным работником особенно важным представляется четко прописать в трудовом договоре порядок обмена электронными документами.

Организация учета рабочего времени и времени отдыха, необходимость предоставления перерывов в течение рабочего дня также определяются трудовым договором. Порядок предоставления работнику, выполняющему дистанционную работу, отпусков определяется трудовым договором в соответствии с ТК и иными актами законодательства.

Установлены особенности прекращения трудового договора с работником, осуществляющим дистанционную работу.

Если ознакомление работника, осуществляющего дистанционную работу, с приказом нанимателя о прекращении трудового договора осуществляется в форме электронного документа, наниматель в день прекращения трудового договора обязан направить работнику, осуществляющему дистанционную работу, оформленную надлежащим образом копию приказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.

На основании норм главы 251 Трудового кодекса Республики Беларусь можно выделить существенные условия трудового договора, заключаемого с дистанционным работником:

— условие об обязанности работника, осуществляющего дистанционную работу, использовать при исполнении трудовых обязанностей по трудовому договору оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные нанимателем; — условия обмена между нанимателем и работником, осуществляющим дистанционную работу, электронными документами или файлами с текстами этих документов в электронном виде (письменные задания, иная информация в рамках выполнения трудовой функции, результаты выполненной работы, заявления и объяснения работников, а также уведомления, приказы и иные документы нанимателя, связанные с изменением и прекращением трудового договора); — порядок и сроки обеспечения работников, осуществляющих дистанционную работу, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами; — порядок и сроки представления работниками, осуществляющими дистанционную работу отчетов о выполненной работе; — размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование работниками, осуществляющими дистанционную работу, принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств; — порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов; — способы и периодичность рабочих контактов работника, осуществляющего дистанционную работу, с нанимателем; — особенности учета рабочего времени и времени отдыха.

Таким образом, дистанционные работники смогут передавать результаты своего труда посредством использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе, глобальной компьютерной сети Интернет (например, журналисты, переводчики, дизайнеры, аудиторы и др.).