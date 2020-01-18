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Худшей в мире валюте пообещали очередной обвал

18.01.2020 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аргентинскому песо, который называют худшей в мире валютой, пообещали очередной обвал. Как сообщает Bloomberg, за последние два года песо ослаб сильнее всего из-за уровня инфляции более 50 процентов в год.

В начале 2020 года аргентинская валюта держалась на уровне близком к 60 песо за доллар. Руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн полагает, что валюта скоро снова обвалится. По его прогнозам, ослабление песо может начаться весной, а к концу года доллар будет стоить 100 песо. По состоянию на 14 января за доллар дают 59,9 песо, пишет lenta.ru


Осенью 2019-го прогнозист по валютам развивающихся рынков Марцин Липка говорил, что аргентинский песо рухнет в ближайшие месяцы на 50 процентов и достигнет уровня выше 100 песо за доллар. По его словам, обвал аргентинской нацвалюты может быть почти таким же впечатляющим, как крах венесуэльского боливара.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Аргентинскому песо, который называют худшей в мире валютой, пообещали очередной обвал. Как сообщает Bloomberg, за последние два года песо ослаб сильнее всего из-за...
 
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