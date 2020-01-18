Худшей в мире валюте пообещали очередной обвал

Габриэль Герштейн полагает, что валюта скоро снова обвалится. По его прогнозам, ослабление песо может начаться весной, а к концу года доллар будет стоить 100 песо. По состоянию на 14 января за доллар дают 59,9 песо, пишет lenta.ru В начале 2020 года аргентинская валюта держалась на уровне близком к 60 песо за доллар. Руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SAполагает, что валюта скоро снова обвалится. По его прогнозам, ослабление песо может начаться весной, а к концу года доллар будет стоить 100 песо. По состоянию на 14 января за доллар дают 59,9 песо, пишет









Осенью 2019-го прогнозист по валютам развивающихся рынков Марцин Липка говорил, что аргентинский песо рухнет в ближайшие месяцы на 50 процентов и достигнет уровня выше 100 песо за доллар. По его словам, обвал аргентинской нацвалюты может быть почти таким же впечатляющим, как крах венесуэльского боливара.



