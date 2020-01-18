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На Кипре взорвали машину арбитра. Пятничные матчи чемпионата были отменены из-за протеста судей

18.01.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кипрская футбольная ассоциация (CFA) отменила все матчи чемпионата в пятницу.

Решение было принято после того, как судьи в знак протеста отказались обслуживать матчи. Предшествовала этому ситуация со взорванной машиной, принадлежащей 33-летнему арбитру Андреасу Константину, сообщает Cyprus Mail.

Импровизированное взрывное устройство сработало около двух часов ночи. Взрывчатка находилась в передней части автомобиля, что привело к серьезным повреждениям. Транспортное средство было припарковано в гараже многоквартирного дома, где проживает судья. Арбитр не пострадал.

Следователи обратили внимание, что Константину обслуживал матч "Докса" — АЕЛ, который закончился 2:2. После игры АЕЛ выразил недовольство судейством.

Константину также работал на кубковой игре кубковой игре "Айя-Напа" — "Пафос", которая, как сообщалось, могла бы быть договорной из-за подозрительных ставок.

CFA осудила взрыв, назвав его террористическим актом.
 
 
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Кипрская футбольная ассоциация (CFA) отменила все матчи чемпионата в пятницу.
 
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