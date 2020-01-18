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«Это мой второй шанс»: в тюрьме Индианы заключённым дают ухаживать за кошками

18.01.2020 12:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Недавно на Reddit появилась фотография заключенного американца, который держит на руках кота в вязаной шапочке. Автор поста утверждал, что кадр был сделан в тюрьме штата Индиана: мол, там преступникам, если они хорошо себя ведут, позволяют завести кота. Заключенный на фото уже воспользовался этим бонусом и даже связал для своего кота головной убор. TJ выяснил, что такая тюрьма на самом деле существует, и в ней заключенным действительно разрешают контактировать с питомцами. Но есть нюансы.

Исправительное учреждение в Индиане, о котором идет речь, называется Пендлтон. В 2015 году вместе с Лигой защиты животных оно запустило проект – «Реабилитация кошек и правонарушителей с любовью, исправлением и преданностью». Именно эта инициатива сделала возможным для осужденных проводить время с кошками.

Суть проекта звучит так: кошки в приютах, как правило, растут в изоляции. Это делает их враждебными по отношению к людям, значит, их шансы получить новый дом уменьшаются. Чтобы помочь кошкам снова доверять людям, заключенные за ними ухаживают. Получается взаимная выгода: каждый участник таких контактов становится добрее. При этом животные не принадлежат заключенным: они находятся в специальном приюте в одном из отсеков тюрьмы, и в любой момент их могут забрать новые хозяева.

Доступ к котам есть у каждого отбывающего срок в Пендлтоне, кто не нарушает режим. Включая даже убийц. Руководители программы замечают, что видят положительные изменения в поведении заключенных. Ведь каждый день они приучаются о ком-то заботиться и нести ответственность. «Думаю, это помогает им понять, какими людьми они хотят быть, чтобы перенести этот опыт после выхода на свободу», – подчеркивают авторы программы.

Заключенные соглашаются. «Думаю, я сижу тут с кошками, потому что это будто мой второй шанс, второй шанс стать другим человеком», – считает Джонатон Типсон. Его поддерживает Брайан Харпер: «Я сделал много ошибок в жизни, так что пытаюсь компенсировать это чем-то хорошим. А помощь кошкам кажется правильным поступком».

 
 
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Недавно на Reddit появилась фотография заключенного американца, который держит на руках кота в вязаной шапочке. Автор поста утверждал, что кадр был сделан в тюрьме...
 
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