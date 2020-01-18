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«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого
Источник материала: СТВ
Вилейщина – самый озёрный край Минской области. Не использовать этот ресурс было бы непростительно. Корреспонденты программы
Что здесь только на удочку не попадается. Карпы, белые амуры, толстолобики. Всего рыбы – более 10 тонн. Но хозяйкой местных прудов однозначно нужно считать форель. Но любой рыбак знает: важен не только улов, но и процесс. И не малая составляющая – комфорт.
К развитию хозяйства подходят с душой и выдумкой. Например, сотрудники никогда не пожелают гостям удачи – у рыбаков примета такая. И к тоже рыбе тоже подход нашли.
И хоть рыба здесь в особом почёте, главный улов для хозяйства – позитивные эмоции посетителей.
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«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого
Вилейщина – самый озёрный край Минской области. Не использовать этот ресурс было бы непростительно. Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в...
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