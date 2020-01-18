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«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого

18.01.2020 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вилейщина – самый озёрный край Минской области. Не использовать этот ресурс было бы непростительно. Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в деревню Щарка. Эту точку на карте знает любой бывалый рыбак. Ведь здесь находится знаменитое прудовое хозяйство.

«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого

Дмитрий Сочилко, директор прудового хозяйства:
Преобразовались мы в крестьянско-фермерское хозяйство с 1 марта 2019 года. Это выращивание рыбы, ее реализация, а также предоставление услуг желающим приятно половить рыбку. Проблем особо не было, но и активного развития, как сейчас, тоже не было. Нашлись приятные люди – жители города Минска, это семья Чирковских, и здесь начали более активное развитие. В этом году, начиная с марта, нас посетило около 5 600 человек. Все больше организуем зимнюю рыбалку, ранее была только летняя.

«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого

Что здесь только на удочку не попадается. Карпы, белые амуры, толстолобики. Всего рыбы – более 10 тонн. Но хозяйкой местных прудов однозначно нужно считать форель. Но любой рыбак знает: важен не только улов, но и процесс. И не малая составляющая – комфорт.

«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого

Дмитрий Сочилко:
Мы предоставляем домики на все необходимое время, чтобы половить рыбу, также у нас есть беседочки, скамейки, столики. Сергей Владимирович Чирковский, который является в настоящее время хозяином этого хозяйства, приехал сюда – ему понравилось. У нас стоял вопрос о продаже – он принял решение о покупке. Самое активное развитие по форели у нас в этом году. Делаем так, чтобы люди никогда не уехали без улова.

«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого

К развитию хозяйства подходят с душой и выдумкой. Например, сотрудники никогда не пожелают гостям удачи – у рыбаков примета такая. И к тоже рыбе тоже подход нашли.

Дмитрий Сочилко:
Исходя от температуры воды, кормятся определённые проценты. Если 2 градуса, то минимум корма, а если температура 15 градусов воды, то кормим максимально. Чем больше кормления, тем лучше прирост форели. В настоящее время здесь 1 тонна 350 килограмм форели. Стараемся вырастить ее до килограмма, чтобы удобно было ее рыбакам ловить.

«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого

И хоть рыба здесь в особом почёте, главный улов для хозяйства – позитивные эмоции посетителей.

Рыбак:
Это один из немногих водоемов, где можно половить форель платно и недорого. Здесь по обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки.

«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого

Люди в материале: Дмитрий Сочилко
 
Теги: Минск
 
 
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