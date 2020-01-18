|
Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Источник материала: СТВ
Сейчас эти люди знамениты и успешны, однако в детстве многие из них вряд ли догадывались, какую жизнь они смогут построить для себя. Макс Корж, Джессика Альба, Юлия Ковальчук – современные люди без труда могут вызвать в памяти образы этих людей. А когда-то они ничем не выделялись.
Наверняка нынешние артисты, учась в школе, как и все, слышали: «Корж, опять домашку не сделал, потому что на гитаре брынькал?» или «Ковальчук, к доске». Интересно было бы на это посмотреть, правда? Впрочем, хотя конкретно эти моменты увидеть не получится, всегда можно найти фотографии артистов в их юные годы.
Джастин Бибер
Джессика Альба
Дима Билан
Елизавета Боярская
Фото: instagram.com/boyarskiy_official
Елизавета Иванцив (Ёлка)
Макс Корж
Михаил Галустян
Нонна Гришаева
Светлана Лобода
Сергей Светлаков
Хлоя Морец
Энн Хэтэуэй
Юлия Ковальчук
Кстати, недавно мы решили проверить, насколько сыновья и дочери знаменитостей похожи на своих родителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас эти люди знамениты и успешны, однако в детстве многие из них вряд ли догадывались, какую жизнь они смогут построить для себя. Макс Корж, Джессика Альба, Юлия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)