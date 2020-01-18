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Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?

18.01.2020 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сейчас эти люди знамениты и успешны, однако в детстве многие из них вряд ли догадывались, какую жизнь они смогут построить для себя. Макс Корж, Джессика Альба, Юлия Ковальчук – современные люди без труда могут вызвать в памяти образы этих людей. А когда-то они ничем не выделялись. 

Наверняка нынешние артисты, учась в школе, как и все, слышали: «Корж, опять домашку не сделал, потому что на гитаре брынькал?» или «Ковальчук, к доске». Интересно было бы на это посмотреть, правда? Впрочем, хотя конкретно эти моменты увидеть не получится, всегда можно найти фотографии артистов в их юные годы. 

Джастин Бибер 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/justinbieber 

Джессика Альба 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/jessicaalba 

Дима Билан 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/bilanofficial 

Елизавета Боярская 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?Фото: instagram.com/boyarskiy_official 

Елизавета Иванцив (Ёлка) 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/elkasinger 

Макс Корж 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/tatsianakorzh 

Михаил Галустян 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/m_galustyan 

Нонна Гришаева 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/grishaevanonna 

Светлана Лобода 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/lobodaofficial 

Сергей Светлаков 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/ssvetlakov 

Хлоя Морец 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/chloegmoretz 

Энн Хэтэуэй 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/annehathaway 

Юлия Ковальчук 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Фото: instagram.com/juliakovalchuk 

Кстати, недавно мы решили проверить, насколько сыновья и дочери знаменитостей похожи на своих родителей.

Результаты сравнения детей с их мамами и папами того же возраста смотрите здесь

Люди в материале: Макс Корж, Михаил Галустян, Нонна Гришаева, Елизавета Боярская, Джастин Бибер, Хлоя Морец, Джессика Альба, Энн Хэтэуэй, Светлана Лобода, Елизавета Иванцив, Ёлка, Юлия Ковальчук, Сергей Светлаков, Дима Билан
 
 
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Сейчас эти люди знамениты и успешны, однако в детстве многие из них вряд ли догадывались, какую жизнь они смогут построить для себя. Макс Корж, Джессика Альба, Юлия...
 
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