Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?

Источник материала: СТВ

Сейчас эти люди знамениты и успешны, однако в детстве многие из них вряд ли догадывались, какую жизнь они смогут построить для себя. Макс Корж, Джессика Альба, Юлия Ковальчук – современные люди без труда могут вызвать в памяти образы этих людей. А когда-то они ничем не выделялись.

Наверняка нынешние артисты, учась в школе, как и все, слышали: «Корж, опять домашку не сделал, потому что на гитаре брынькал?» или «Ковальчук, к доске». Интересно было бы на это посмотреть, правда? Впрочем, хотя конкретно эти моменты увидеть не получится, всегда можно найти фотографии артистов в их юные годы.

Джастин Бибер



Фото: instagram.com/justinbieber

Джессика Альба



Фото: instagram.com/jessicaalba

Дима Билан



Фото: instagram.com/bilanofficial

Елизавета Боярская

Фото: instagram.com/boyarskiy_official

Елизавета Иванцив (Ёлка)



Фото: instagram.com/elkasinger

Макс Корж



Фото: instagram.com/tatsianakorzh

Михаил Галустян



Фото: instagram.com/m_galustyan

Нонна Гришаева



Фото: instagram.com/grishaevanonna

Светлана Лобода



Фото: instagram.com/lobodaofficial

Сергей Светлаков



Фото: instagram.com/ssvetlakov

Хлоя Морец



Фото: instagram.com/chloegmoretz

Энн Хэтэуэй



Фото: instagram.com/annehathaway

Юлия Ковальчук



Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Кстати, недавно мы решили проверить, насколько сыновья и дочери знаменитостей похожи на своих родителей.