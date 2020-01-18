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«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей

18.01.2020 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Поставить машину у дома – полбеды. Как быть с парковкой в городе, разбираемся в программе «Большой город».

«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей

Сегодня в Минске работают 58 государственных парковок, из них 53 открытого типа. Что это значит? Доверие. Открытые парковки не оборудованы шлагбаумом. Подразумевается, что автовладельцы, оставляя машину, первым делом оплатят услугу. Или через паркомат, если он имеется, или посредством смартфона через смс, ЕРИП или usd-запрос. Цена везде одна – 1 рубль за час парковки. Много это или мало для наших водителей – проверяет инспектор.

«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей

Каждый день Дмитрий объезжает от трёх до пяти парковок. В руках планшет, в карманах – жёлтые листовки. Их выписывает только после того, как проверит все возможные способы оплаты. Говорит, как правило, половина автовладельцев просто игнорируют условия парковки. Более того, начинают проявлять агрессию, если замечают, что он фотографирует авто или оставляет листовку.

«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей

Дмитрий Соболевский, специалист по работе с клиентами ГУ «Парковки столицы»:
Пару дней назад таксист стоял на платной парковке. Я подхожу. Он даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?! Я тебя сейчас буду снимать!» Когда пришел сюда, не было видеорегистраторов – было сложнее. Сейчас, когда люди видят, что работает видеорегистратор, более сдержанно себя ведут.

Не женское, наверное, это дело – говорит Ирина – одна из двух женщин на этой должности. Несмотря на все трудности, работает уже второй год. Сегодня у нее один из самых сложных участков: привокзальные парковки. 

«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей

Ирина Емелина, специалист по работе с клиентами ГУ «Парковки столицы»:
Не хотят многие люди оплачивать. Думают, что это ерунда. Стараешься себя сдерживать, работа такая.

«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей

Но справедливости ради Ирина добавляет, что большинство водителей относятся, все-таки, с пониманием к ее работе. Иногда сами обращаются за помощью с оплатой.

«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей

Минчанин:
Катаюсь ежедневно, но часто на знаки не смотрю. Ну, заехал – оплатим. Не проблема. Телефон, я думаю, у всех есть. Пришел, оплатил. Проще, чем с квитками какими-то бегать.

Деньги от платных парковок поступают в бюджет города. Затем направляются на содержание дорог, нанесение разметки и установку знаков.

Люди в материале: Дмитрий Соболевский, Ирина Емелина
 
Теги: Минск
 
 
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