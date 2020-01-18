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«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей
Источник материала: СТВ
Поставить машину у дома – полбеды. Как быть с парковкой в городе, разбираемся в программе
Каждый день Дмитрий объезжает от трёх до пяти парковок. В руках планшет, в карманах – жёлтые листовки. Их выписывает только после того, как проверит все возможные способы оплаты. Говорит, как правило, половина автовладельцев просто игнорируют условия парковки. Более того, начинают проявлять агрессию, если замечают, что он фотографирует авто или оставляет листовку.
Не женское, наверное, это дело – говорит Ирина – одна из двух женщин на этой должности. Несмотря на все трудности, работает уже второй год. Сегодня у нее один из самых сложных участков: привокзальные парковки.
Но справедливости ради Ирина добавляет, что большинство водителей относятся, все-таки, с пониманием к ее работе. Иногда сами обращаются за помощью с оплатой.
Деньги от платных парковок поступают в бюджет города. Затем направляются на содержание дорог, нанесение разметки и установку знаков.
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«Даже слушать не хочет, кричит: «На каком основании?!» Как проверяют оплату парковки в Минске и реакция водителей
Поставить машину у дома – полбеды. Как быть с парковкой в городе, разбираемся в программе «Большой город».
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