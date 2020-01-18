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В Барановичах на территории частного участка произошел взрыв

18.01.2020 13:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах на территории частного участка произошел взрыв
Следственный комитет РБ

В какой-то момент один из них ударил ногой металлический предмет, находившийся на территории участка, произошел взрыв, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

Мужчина, проживающий в этом доме, а также его 40 и 49-летние гости, получили телесные повреждения и попали в больницу.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили на участке два снаряда времён Великой Отечественной войны.

Один из них уничтожен саперами, другой обезврежен и передан для проведения экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 Уголовного кодекса. 

В Барановичах на территории частного участка произошел взрыв
В Барановичах мужчине оторвало ноги взрывом снаряда
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Инцидент имел место 16 января днем. Трое мужчин находились во дворе одного из частных домов на ул. Лебединой.
 
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