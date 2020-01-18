В Барановичах на территории частного участка произошел взрыв

Источник материала: Аргументы и факты

В какой-то момент один из них ударил ногой металлический предмет, находившийся на территории участка, произошел взрыв, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

Мужчина, проживающий в этом доме, а также его 40 и 49-летние гости, получили телесные повреждения и попали в больницу.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили на участке два снаряда времён Великой Отечественной войны.

Один из них уничтожен саперами, другой обезврежен и передан для проведения экспертизы.