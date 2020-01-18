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Миру предсказали новую Великую депрессию

18.01.2020 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предсказала, что рост неравенства приведет к новой Великой депрессии. Об этом сообщает издание The Guardian.

Выступая в Институте мировой экономики Петерсона, Георгиева отметила, что на фоне сокращения неравенства между странами, наблюдавшегося в последние 20 лет, заметно выросло неравенство между различными группами населения, пишет lenta.ru
Она привела в пример ситуацию в Великобритании, где 10 процентов жителей страны контролируют богатства, сопоставимые с суммарным имуществом беднейшей половины населения. Аналогичная проблема наблюдается также в других странах Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей большинство членов ЕС, в том числе Францию и Германию, а также США, Австралию, Японию, Южную Корею и другие развитые страны.

По словам главы МВФ, излишнее неравенство препятствует экономическому росту и подпитывает популизм и политическую нестабильность. «Этот тревожный тренд в определенной степени напоминает происходившее в начале XX века, когда развитие техники и интеграция привели сначала к первому "позолоченному веку", затем к "ревущим двадцатым" и, наконец, к финансовой катастрофе», — заявила Георгиева.


Она добавила, что в настоящее время ситуация усложняется климатическим кризисом и усилением протекционизма. В результате высока вероятность, что для ближайшего десятилетия будут характерны неустойчивость финансового рынка и социальные волнения.

«Позолоченным веком» называют эпоху быстрого роста экономики США в конце XIX века. «Ревущие двадцатые» — десятилетие экономического процветания и культурного расцвета после завершения Первой мировой войны. Оно закончилось биржевым крахом в 1929 году, за которым последовала Великая депрессия — один из крупнейших мировых экономических кризисов в истории.

Ранее Георгиева предположила, что мировая экономика затормозится. Она спрогнозировала увеличение корпоративного долга и назвала такую ситуацию негативным последствием торговых войн.
 
 
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предсказала, что рост неравенства приведет к новой Великой депрессии. Об этом...
 
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