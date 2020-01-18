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Флойд Мэйвезер признан «Боксером десятилетия» по версии Американской ассоциации журналистов
Источник материала: Партизан
Американская ассоциация журналистов (BWAA) признала Флойда Мэйвезера-младшего «Боксером десятилетия»
В этой номинации помимо американца были представлены Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Владимир Кличко и Андре Уорд.
Эта награда вручается уже в третий раз. Ее обладателями были Рой Джонс-младший и Мэнни Пакьяо.
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Американская ассоциация журналистов (BWAA) признала Флойда Мэйвезера-младшего «Боксером десятилетия»
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