Флойд Мэйвезер признан «Боксером десятилетия» по версии Американской ассоциации журналистов









В этой номинации помимо американца были представлены Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Владимир Кличко и Андре Уорд.





Эта награда вручается уже в третий раз. Ее обладателями были Рой Джонс-младший и Мэнни Пакьяо.