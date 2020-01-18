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Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Источник материала: СТВ
Часто ли девушки встречаются с парнями ниже себя? Таким вопросом время от времени задаются невысокие парни. Конечно, если в молодом человеке два метра роста, ему опасаться совершенно нечего, а вот юноше с 160-170 см не так-то просто подойти познакомиться с девушкой 175 см и выше.
Стоит признать, что в большинстве пар мужчины выше женщин, но встречаются и противоположные ситуации, которые вдребезги разбивают стереотипы о том, что девушкам всегда нравятся парни, которые выше них.
Одна из пользовательниц Twitter
Тема показалась другим пользователям весьма интересной, и они поделились своими семейными фотографиями, чтобы доказать, что счастливая брачная жизнь не зависит от роста партнёров.
Фото: twitter.com/thedealwithalex
Кстати, несколько месяцев назад мы показывали, каково жить очень высоким людям.
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Часто ли девушки встречаются с парнями ниже себя? Таким вопросом время от времени задаются невысокие парни. Конечно, если в молодом человеке два метра роста, ему...
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