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Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен

18.01.2020 13:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Часто ли девушки встречаются с парнями ниже себя? Таким вопросом время от времени задаются невысокие парни. Конечно, если в молодом человеке два метра роста, ему опасаться совершенно нечего, а вот юноше с 160-170 см не так-то просто подойти познакомиться с девушкой 175 см и выше. 

Стоит признать, что в большинстве пар мужчины выше женщин, но встречаются и противоположные ситуации, которые вдребезги разбивают стереотипы о том, что девушкам всегда нравятся парни, которые выше них. 

Одна из пользовательниц Twitter рассказала о своём муже, с которым она счастлива в браке вот уже восемь лет. Лиз Адамс отметила, что выше своего супруга примерно на 20 см, но это их совершенно не смущает. 

Тема показалась другим пользователям весьма интересной, и они поделились своими семейными фотографиями, чтобы доказать, что счастливая брачная жизнь не зависит от роста партнёров. 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/whitalynn_xo 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/Mafedelori 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/EmmaleeAlese 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важенФото: twitter.com/thedealwithalex 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/AllieMore 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/relatedpain 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/ashleesuv 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/geoff_green 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/chume2017 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/mrsmorganhoey 

Жёны показали фотографии своих невысоких мужей. И это доказывает, что для счастья рост не важен
Фото: twitter.com/tory_scribbles 

Кстати, несколько месяцев назад мы показывали, каково жить очень высоким людям.

Весёлые фотографии смотрите здесь

Люди в материале: Лиз Адамс, Lizz Adams
 
Теги: знакомства
 
 
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Часто ли девушки встречаются с парнями ниже себя? Таким вопросом время от времени задаются невысокие парни. Конечно, если в молодом человеке два метра роста, ему...
 
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