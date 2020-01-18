Совбез обезглавлен: Лукашенко не может определиться, чья угроза опаснее – НАТО или Москвы

Еще 3 января Александр Лукашенко освободил от должности Станислава Зася, который теперь занимает пост госсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Назначение нового руководителя Совбеза Беларуси ожидалось еще в конце прошлого года, но уже пошла вторая половина января, а Лукашенко до сих пор не принял кадровое решение.





поинтересовался у экспертов, в чем может заключаться причина такого положения дел. UDF.BYу экспертов, в чем может заключаться причина такого положения дел.

«Эффективный КГБ для Лукашенко важнее»

Военный эксперт Александр Алесин в комментарии UDF.BY отметил, что этой причиной могут быть сложности в отношениях с Россией.





«Как мне представляется, президент не определился, какие угрозы для его власти и для страны в ближайшие время (в период до президентских выборов) будут большими. То ли внешние, то ли внутренние – угрозы со стороны НАТО или Москвы? Проблемы в отношениях с Россией не разрешены, конфликт не разрулен. Выстраивать в такой ситуации структуру Совета безопасности президент, я думаю, еще не готов», – сказал Алесин.





По мнению эксперта, главной задачей Совета безопасности все же будет обеспечение стабильности в стране на период проведения предвыборной кампании:





«Думаю, Запад не будет особо напрягать Лукашенко в период выборов. Будут учения, но и НАТО, и лично американцы заверили Лукашенко, что они не будут направлены против Беларуси».









«Думаю, будут желающие повлиять на эту кампанию извне – с помощью информационных шагов, дипломатических. И, возможно, со стороны России будут еще экономические шаги», – добавил Алесин.





Определенность с новым руководителем Совбеза возникнет с появлением ясности, какими будут отношения Минска с новым составом правительства России, как будет решен нефтяной спор.





«Неопределенность ситуации порождает неопределенность с руководством Совета безопасности», – подчеркнул военный эксперт.





Кто мог бы стать новый руководителем Совбеза, если Лукашенко будет больше обеспокоен угрозой со стороны Москвы?





«Могу высказать только личную догадку. Вспомните, кого Лукашенко назначил главой своей Администрации – генерала КГБ. Это достаточно редкое и эксклюзивное решение. Сергеенко явно назначен с учетом решения задач подготовки к выборам, чтобы мобилизовать и направить всю президентскую рать. Если вопросы внутренней стабильности станут главными, то, возможно, новым госсекретарем стане выходец из МВД, КГБ или человек, который занимается анализом информационной и политической ситуации внутри страны, т.е. из каких-либо президентских служб», – считает Алесин.









Так может Совбез возглавит нынешний председатель КГБ Валерий Вакульчик, который засиделся на своем посту (работает там с 2012 года)?





«Но новый руководитель КГБ не успеет до выборов войти в суть дела. И ему нужно будет подобрать под себя команду, что означает перестановки и вероятное снижение на некоторое время эффективности работы Комитета. Не думаю, что президент будет менять глав силовых ведомств накануне выборов. Все-таки эффективный КГБ для него важнее – это исполнительный орган. Совет безопасности – это больше координирующий орган, который ставит задачи и контролирует от имени президента их выполнение. «Карающий меч революции» должен быть наготове – как и МВД», – полагает военный эксперт.





Вместе с тем Алесин не исключает, что со стороны России может последовать просьба, чтобы новое руководство Совета безопасности Беларуси было нацелено на внешнюю западную угрозу:





«Все же мы с Москвой не разругались до такой степени, чтобы забыть о союзнических обязательствах».

«Нет никаких причин для беспокойства»

Бывший председатель Верховного Совета, генерал-лейтенант милиции Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY отметил, что не стоит преувеличивать значение должности госсекретаря Совета безопасности.





Совбез обезглавлен: Лукашенко не может определиться, чья угроза опаснее – НАТО или Москвы





«Не думаю, что в современной Беларуси это такая уж важная должность, без которой трудно принимать серьезные решения. Есть в Совете безопасности руководитель или нет – эта структура может продолжать работать. Поэтому не вижу никаких причин для беспокойства», – сказал Гриб.









Он напомнил, что полгода назад Лукашенко назначил заместителем государственного секретаря Совета безопасности Александра Рахманова – бывшего начальника управления Следственного комитета по Брестской области. Он пока может исполнять обязанности руководителя Совбеза.





Что касается кандидатуры но пост госсекретаря, то, по мнению Гриба, им может быть не обязательно человек военный.





«У нас как-то национальную безопасность больше связывают с армией. Но новым госсекретарем может вполне стать и гражданский, но при этом политический грамотный человек», – отметил Гриб.