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Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)

18.01.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В тепличном комбинате ОАО “Рассвет” им.К.П.Орловского полным ходом кипит работа: местные работники делают задел на получение будущего урожая.

Как нам сообщила главный технолог тепличного комбината Мария Белявская, сейчас в полном разгаре посадка рассады томатов, которая займет в новых теплицах 3 га. Основная площадь – у проверенного прошлым сезоном сортом «альтадэна». Также будет высажен “сикуритос” и новинка этого сезона –  сорт розовых томатов “малуна”. Всего планируется высадить 75 тыс. растений.

В ближайший вторник (22 января) приступят к посадке огурцов. 55 тыс. растений среднеплодных сортов “яни” и “магура” расположатся в “старых” теплицах на 2 га. Через неделю тут же свою территорию займут томаты сорта “тореро”.

Кстати, первые огурцы в тепличном комбинате предполагают получить и направить в торговую сеть уже к 23 февраля, а в начале апреля ждут первого урожая томатов.

Напомним, теплицы СПК «Рассвет» им.К.П.Орловского занимают 10 га, из них на 2 га растут огурцы, на 8-ми – помидоры. 

Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)


Рассветовский тепличный комбинат: первый урожай огурцов ждем в феврале (фоторепортаж)

 
 
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В тепличном комбинате ОАО “Рассвет” им.К.П.Орловского полным ходом кипит работа: местные работники делают задел на получение будущего урожая. Как нам...
 
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