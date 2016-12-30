Письмо Овечкину. Обиженный мальчик вырос, стал игроком НХЛ и мстит кумиру

Источник материала: Аргументы и факты

Интересный сюжет развивается в настоящее время в НХЛ. Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал объектом преследования со стороны своего обиженного фаната. Нюанс в том, что фанат в настоящее время тоже является игроком НХЛ.

«Если вы не подпишете карточку, то, когда я окажусь в НХЛ, вас будет ждать очень жёсткий силовой приём»

Тринадцать лет тому назад 11-летний сын хоккеиста Рэнди Вуда Майлз написал письмо своему любимому игроку Александру Овечкину.

«Он послал хоккейную карточку Александру Овечкину. Написал он так: "Если вы не подпишете карточку и не вернёте её мне, то, когда я окажусь в НХЛ, вас будет ждать очень жёсткий силовой приём"», — рассказывал в интервью журналистам Вуд-старший.

Россиянин карточку не подписал и не вернул, и юный болельщик затаил обиду. Широко известно об этой истории стало в 2016 году, когда Майлз Вуд дебютировал в НХЛ в составе клуба «Нью-Джерси». Репортеры организовали Овечкину и Вуду встречу накануне матча их команд 30 декабря 2016 года. Россиянин пояснил, что не хотел обижать своего маленького поклонника, а разобрать всю почту, приходящую от фанатов, он просто не в состоянии. В качестве компенсации Александр подарил своему теперь уже коллеге фотографию с автографом и пожеланием: «Майлзу. Полегче сегодня!»

Вуд написал в своем Instagram: «Сегодня я буду играть против своего кумира детства. Спасибо, Александр Овечкин, великая восьмёрка!» Тот матч, кстати, закончился победой «Нью-Джерси» в серии буллитов, но ни россиянин, ни американец не сумели отличиться.

«А мы-то думали, что он твой кумир»

Нападающий «Нью-Джерси» после игры рассказал журналистам: «Это потрясающе. Это очень мило с его стороны. Конечно, я смотрел на своего папу в НХЛ, но смотрел за игрой Овечкина и по-прежнему иногда смотрю, когда он делает что-то особенное. Когда я был на разминке, мы переглянулись и улыбнулись друг другу. Было приятно его видеть. Он большая личность, это я понял. Это была мечта. Я смотрел за его игрой с тех пор, когда ему было 18. Я до сих пор смотрю на его хайлайты. Было очень весело играть в овертайме 3 на 3 против него».

На этом бы истории закончиться. Но Вуд, к удивлению многих, стал целенаправленно искать возможности задеть Овечкина.

Во время встречи команд в октябре 2018 года возникла стычка, во время которой Овечкин сошелся с форвардом «Нью-Джерси» Блейком Коулманом. Но тут, в нарушение всех неписанных норм, Вуд влез в этот поединок третьим, прыгнув на россиянина со спины. Удивленный Коулман, который не собирался участвовать в драке «двое на одного», отошел в сторону, и Овечкин переключился на молодого, но дерзкого противника.

Известно, что Овечкина кулачными боями на льду не испугать. Однако полноценного поединка не получилось — оставшись с россиянином один на один, Вуд сник и драться не стал.

В официальном аккаунте «Вашингтона» в Twitter после этого появилась запись: «Смешно. Майлз Вуд задирается на Ови. А мы-то думали, что он твой кумир».

Клюшкой в лицо

Ситуация, произошедшая во встрече, состоявшейся 16 января 2020 года, оказалась значительно хуже. На 6-й минуте встречи Вуд, отправляясь на скамейку запасных, попросту ткнул клюшкой в лицо Овечкина. На повторе видно, что американец успел посмотреть на российского игрока, а значит, весьма вероятно, что удар был умышленным. Вуд даже не обернулся в сторону упавшего Ови. Судьи этот момент, что называется, прозевали, а звезде понадобилась медицинская помощь, поскольку лицо Овечкина было в крови.

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 17, 2020

Подобные атаки в НХЛ не прощают, и уже в следующей смене защитник «Вашингтона» Радко Гудас вызвал Майлза Вуда на бой, но тот уклонился от поединка. Александр не из тех парней, кого можно запугать. Уже через несколько минут после оперативного «приема у врача» он вернулся на лед, чтобы устроить «дьяволам» из Нью-Джерси настоящую взбучку.

Ответил Овечкин так, как подобает одному из лучших снайперов за 100-летнюю историю НХЛ. Уже концу первого периода он забил две шайбы, а в третьем оформил второй в сезоне и 25-й в карьере хет-трик. Теперь у россиянина 689 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, и он лишь на один гол отстает от великого Марио Лемье, занимающего 10-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

«После этого я немного обезумел и сам наказал соперника»

«Вашингтон» одержал победу со счетом 5:2.

«Что я думаю о поступке Вуда? Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало, — рассказал Овечкин в послематчевом интервью. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал».

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Можно констатировать, что 24-летний американец ничего, кроме вреда, своим поступком команде не принес. Да и в целом симпатии любителей хоккея к Вуду явно поубавились — откровенное хамство в отношении легенд североамериканские зрители не приветствуют. Ко всему прочему, лига может вынести дисквалификацию Майлзу на основании видеозаписи.

В общем, мальчику пора уже расстаться с детскими обидами и повзрослеть. Ибо имя Овечкина останется в истории мирового хоккея навсегда, а Майлз рискует запомниться только как «тот парень, который обижался на Ови».