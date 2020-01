Письмо Овечкину. Обиженный мальчик вырос, стал игроком НХЛ и мстит кумиру

Интересный сюжет развивается в настоящее время в НХЛ. Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал объектом преследования со стороны своего обиженного фаната. Нюанс в том, что фанат в настоящее время тоже является игроком НХЛ.

Тринадцать лет тому назад 11-летний сын хоккеиста Рэнди Вуда Майлз написал письмо своему любимому игроку Александру Овечкину.

«Он послал хоккейную карточку Александру Овечкину. Написал он так: "Если вы не подпишете карточку и не вернёте её мне, то, когда я окажусь в НХЛ, вас будет ждать очень жёсткий силовой приём"», — рассказывал в интервью журналистам Вуд-старший.

Россиянин карточку не подписал и не вернул, и юный болельщик затаил обиду. Широко известно об этой истории стало в 2016 году, когда Майлз Вуд дебютировал в НХЛ в составе клуба «Нью-Джерси». Репортеры организовали Овечкину и Вуду встречу накануне матча их команд 30 декабря 2016 года. Россиянин пояснил, что не хотел обижать своего маленького поклонника, а разобрать всю почту, приходящую от фанатов, он просто не в состоянии. В качестве компенсации Александр подарил своему теперь уже коллеге фотографию с автографом и пожеланием: «Майлзу. Полегче сегодня!»

Вуд написал в своем Instagram: «Сегодня я буду играть против своего кумира детства. Спасибо, Александр Овечкин, великая восьмёрка!» Тот матч, кстати, закончился победой «Нью-Джерси» в серии буллитов, но ни россиянин, ни американец не сумели отличиться.

Нападающий «Нью-Джерси» после игры рассказал журналистам: «Это потрясающе. Это очень мило с его стороны. Конечно, я смотрел на своего папу в НХЛ, но смотрел за игрой Овечкина и по-прежнему иногда смотрю, когда он делает что-то особенное. Когда я был на разминке, мы переглянулись и улыбнулись друг другу. Было приятно его видеть. Он большая личность, это я понял. Это была мечта. Я смотрел за его игрой с тех пор, когда ему было 18. Я до сих пор смотрю на его хайлайты. Было очень весело играть в овертайме 3 на 3 против него».

На этом бы истории закончиться. Но Вуд, к удивлению многих, стал целенаправленно искать возможности задеть Овечкина.

Во время встречи команд в октябре 2018 года возникла стычка, во время которой Овечкин сошелся с форвардом «Нью-Джерси» Блейком Коулманом. Но тут, в нарушение всех неписанных норм, Вуд влез в этот поединок третьим, прыгнув на россиянина со спины. Удивленный Коулман, который не собирался участвовать в драке «двое на одного», отошел в сторону, и Овечкин переключился на молодого, но дерзкого противника.

Известно, что Овечкина кулачными боями на льду не испугать. Однако полноценного поединка не получилось — оставшись с россиянином один на один, Вуд сник и драться не стал.

В официальном аккаунте «Вашингтона» в Twitter после этого появилась запись: «Смешно. Майлз Вуд задирается на Ови. А мы-то думали, что он твой кумир».

Ситуация, произошедшая во встрече, состоявшейся 16 января 2020 года, оказалась значительно хуже. На 6-й минуте встречи Вуд, отправляясь на скамейку запасных, попросту ткнул клюшкой в лицо Овечкина. На повторе видно, что американец успел посмотреть на российского игрока, а значит, весьма вероятно, что удар был умышленным. Вуд даже не обернулся в сторону упавшего Ови. Судьи этот момент, что называется, прозевали, а звезде понадобилась медицинская помощь, поскольку лицо Овечкина было в крови.