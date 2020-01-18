С лобного места в «эксперты». Неоднозначные высказывания Алены Водонаевой

Источник материала: Аргументы и факты

Чем сегодня занимается бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева, знают далеко не все, зато громкие высказывания этой девушки в последнее время будоражат общественность не меньше, чем перестановки в правительстве. Алена умеет подогреть к себе интерес, периодически размышляя на действительно серьезные темы. В этот раз ее внимание привлек рост материнского капитала. Что не понравилось Водонаевой и какими еще неоднозначными постами в Instagram она отличилась, рассказывает "АиФ".

Переживания за «нерождённых детей»

Алена Водонаева — девушка разносторонняя: пишет книги, является журналисткой, телеведущей, блогером и бизнесвумен. Эта невероятная разносторонность также распространяется и на ее высказывания. Она легко может пристыдить полных людей за лишний вес, рассказать о насыщенной личной жизни на всю страну (с недавних пор россияне в курсе, что секс у девушки включен «в расписание»), поделиться своим мнением по поводу Меган Маркл и принца Гарри. В общем, в любом вопросе экс-участница проекта «Дом-2» — «эксперт». Как выяснилось, в демографии тоже. Недавно Водонаева опубликовала в Instagram текст, посвященный увеличившемуся материнскому капиталу и доплатам на детей, которые с этого года будут выплачивать семьям. Алена считает, что подобного рода преференции ситуацию не спасут: «Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента: проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерождённых детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. <…> Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне — или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, — начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах», — написала успешная бизнесвумен Водонаева, которая может приобрести себе туфли от Канье Уэста за 280 тысяч рублей (о чем она поведала в своем последнем интервью).

Примечательно, что слова Алены прокомментировал не кто-нибудь, а певец Шура. У артиста по поводу маткапитала иная позиция. «Я летаю ежедневно по всей стране, вижу, что есть семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но нет у них таких денег. А это будет конкретно большой помощью, рождаемость увеличится за счет этого капитала», — рассказал телеканалу «360» певец. Кажется, в этой компании, рассуждающей о демографической ситуации в стране, не хватает только Юрия Лозы.

Баттл с Охлобыстиным

Еще до того, как она поделилась своим мнением про материнский капитал, Водонаева так же рьяно размышляла о нищете соотечественников в другом своем посте: «…Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться, пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу и не подарит вам квартиру в новостройке?.. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — написала Алена. На слова экс-участницы «Дома-2» тут же отреагировал многодетный отец Иван Охлобыстин. В выражениях актер не стеснялся: «Ещё одна проститутка посоветовала „не рожать этому государству рабов“. Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих: ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью. Ишь ты — „ЭТОМУ“ государству! Хай катятся в „ТО“ государство и хоть на собаках женятся». Конечно, Водонаева молчать не стала и вступила в виртуальную перепалку со своим обидчиком, написав чуть ли не книгу (а это она умеет) в ответ. Экс-участница «Дома-2», заявила, что артист ведет себя «как типичное быдло», поскольку, не имея аргументов, «скатывается к оскорблениям». Охлобыстин снова ответил в своей типичной немногословной манере: «Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира». И на этом их внезапный баттл закончился.

«Не надо рожать рабов». Алена Водонаева против Ивана Охлобыстина Подробнее

Сытно и богато

Мысли о благосостоянии россиян и нищете начали беспокоить Алену относительно недавно. Раньше она больше специализировалась на постах про полных людей. Водонаева, конечно, называет их несколько иными словами, например, «толстыми». Под раздачу телеведущей попадают не только простые смертные, но даже иностранные звезды. Например, американская модель plus-size Эшли Грэм. Именно ее фото в феврале прошлого года у себя в Instagram опубликовала экс-участница «Дома-2». «Всем доброго дня, малыши! Помните о том, что весна наступает и пора исключать жирные жиры и сахар по венам. Правильное питание каждый день! А то будете как Эшли Грэм. Она ничего, как мы видим по ее фигуре, не исключает. Ест хорошо, детка. Питается сытно и богато. Зря! С таким красивым лицом такое тело... Я не верю, что она довольна собой…» — написала стройная Алена. А поскольку в подобных провокационных постах Водонаева знает толк и может предугадать характер комментариев, которые поступят в ее адрес, дописала в финале: «У тех, кто считает, что весить под 100 кг при росте 1,75 — это нормально, и аргументы в данном вопросе сводятся к тому, что Эшли богата и круче меня живет. Ребята, о чем вы? Вы палитесь, это первое. И второе, научитесь читать!» Но Эшли Грэм не Иван Охлобыстин и не Шура, ей без разницы, что пишет про нее местная знаменитость Алена Водонаева, вряд ли она вообще в курсе, кто это.