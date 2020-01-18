|
Без наддува: у Porsche Boxster и Cayman появились версии 718 GTS 4.0
Источник материала: Tut.by
Семейство среднемоторных спорткаров Porsche 718 пополнилось двумя новыми модификациями с шестицилиндровым атмосферным «оппозитником» объемом 4 л.
Это тот же двигатель, которым оснащаются представленные в прошлом году
В трансмиссии — безальтернативная 6-ступенчатая «механика» (роботизированная коробка не предлагается даже за доплату) и задний дифференциал с механической блокировкой. В «базе» 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0 располагают спортивной выхлопной системой с управляемыми заслонками, интегрированным сажевым фильтром и разнесенными по бокам патрубками, пакетом Sport Chrono и активной подвеской PASM с регулируемыми амортизаторами и уменьшенным на 2 см дорожным просветом.
За доплату — тормозная система с углерод-керамическими дисками. Салон приукрашен темной алькантарой и декоративными элементами из карбона, имеется и мультимедиа-система с 7-дюймовым сенсорным экраном.
В Беларуси 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0 поступят в продажу в апреле, но стоимость уже известна — за купе придется выложить 89 700 евро, в то время как родстер обойдется минимум в 91 800 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семейство среднемоторных спорткаров Porsche 718 пополнилось двумя новыми модификациями с шестицилиндровым атмосферным «оппозитником» объемом 4 л.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)