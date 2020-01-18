Без наддува: у Porsche Boxster и Cayman появились версии 718 GTS 4.0

Источник материала: Tut.by

Семейство среднемоторных спорткаров Porsche 718 пополнилось двумя новыми модификациями с шестицилиндровым атмосферным «оппозитником» объемом 4 л.





Это тот же двигатель, которым оснащаются представленные в прошлом году 718 Cayman GT4 и 718 Spyder . Но на 718 GTS 4.0 безнаддувная «шестерка» с пьезофорсунками непосредственного впрыска и системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках настроена на меньшую отдачу — 400 л.с. вместо 420 л.с., разгоняя купе и родстер до 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость «двухдверок» составляет 293 км/ч.





В трансмиссии — безальтернативная 6-ступенчатая «механика» (роботизированная коробка не предлагается даже за доплату) и задний дифференциал с механической блокировкой. В «базе» 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0 располагают спортивной выхлопной системой с управляемыми заслонками, интегрированным сажевым фильтром и разнесенными по бокам патрубками, пакетом Sport Chrono и активной подвеской PASM с регулируемыми амортизаторами и уменьшенным на 2 см дорожным просветом.





За доплату — тормозная система с углерод-керамическими дисками. Салон приукрашен темной алькантарой и декоративными элементами из карбона, имеется и мультимедиа-система с 7-дюймовым сенсорным экраном.





В Беларуси 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0 поступят в продажу в апреле, но стоимость уже известна — за купе придется выложить 89 700 евро, в то время как родстер обойдется минимум в 91 800 евро.