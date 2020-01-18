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Неон, секс и церковь. Как зрители оценили сериал «Новый папа»

18.01.2020 14:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Неон, секс и церковь. Как зрители оценили сериал «Новый папа»
«Новый папа». © / Кадр из фильма

Осенью 2016 года итальянский режиссер Паоло Соррентино представил сериал «Молодой папа», который произвел фурор среди критиков и зрителей. В фильме речь шла о том, как американский кардинал Ленни Белардо (Джуд Лоу) в 47 лет стал новым папой римским под именем Пий XIII. На протяжении десяти серий Ленни обживался в Ватикане: он сумел заслужить уважение местных кардиналов, боролся с гомосексуализмом в церкви и не любил появляться на публике. Но в финале этот папа внезапно впал в кому.

Второй сезон была анонсирован сразу после успеха первого, но ждать его пришлось более трех лет. И вот на нескольких европейских каналах и американском кабельном HBO вышел «Новый папа», 10-серийное продолжение этой захватывающей истории (в России его показывается онлайн-сервис «Амедиатека»).

«Новый папа» начинается с того, что Пий XIII никак не может выздороветь: несмотря на операции, он не приходит в себя и не может управлять Ватиканом и католической церковью. Такое положение недопустимо. Кардиналы решают созвать конклав и провести выборы преемника персонажа Джуда Лоу. В результате долгих выборов папой становится Франциск II (Марчелло Ромоло). Предполагалось, что он будет компромиссной фигурой, но этот понтифик внезапно развивает бурную деятельность: пускает в Ватикан  беженцев, продает сокровища и закрывает от своих бывших коллег ватиканские счета. А потом так же внезапно умирает.

Кардиналы оказываются в непростом положении. И тогда госсекретарь Ватикана, кардинал Войелло (Сильвио Орландо), отправляется с несколькими своими подчиненными в ответственную миссию: они должны уговорить британского кардинала, сэра Джона Брэннокса (Джон Малкович), занять папский престол. При этом остается шанс, что Пий XIII придет в себя и церковь окажется в новом кризисе.

Сериал впервые показали на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года (две серии), а в эфир он вышел в начале января 2020-го. Его будут показывать по две серии в неделю вплоть до 8 февраля. «Нового папу» хорошо приняли критики (у сериала 86% положительных рецензий), да и аудитория тоже в восторге. АиФ.ru собрал отзывы российских зрителей шоу.

PerryGerry_

«„Молодой папа“/„Новый папа“ — как дорогое вино, которое надо пить медленно и смакуя».

SoVeryProfessor

«„Молодой папа“ и „Новый папа“ абсолютно ужасны, потому что на самом деле я безумно проникаюсь всем, что там происходит, но со стороны выглядит так, будто бы я пришла исключительно ради эстетики».

whaterloui

«„Новый папа“ — шикардос, но мне нужны русские субтитры, я отрицаю озвучку „Амедиа“, они полноценно итальянскую речь не переводят».

Sichydom

«„Новый папа“ слишком ассоциируется у меня с Фрейдом. Фрейд-метросексуал. До чего дошел постмодернизм».

sX11

«„Новый папа“ местами чудесен, но смотрел с закрытыми очами и ушами, ибо грешновато сие! Планирую и дальше не смотреть, но осуждать!»

andriiy

«„Новый папа“ шедеврален. Я думал, Соррентино не удастся себя превзойти, но первые две серии говорят что я ошибался».

imstanpool

«Новый сезон „Молодого папы“ („Новый папа“) — один большой эстетический организм».

ikaatu

«„Новый папа“ поднимает вопрос, который никогда не стоял перед папским престолом в Средние века: избирать ли следующего папу, если нынешний не умер, а лежит прикованный к кушетке и аппарату искусственного жизнеобеспечения?»

53antibiotik

«Вчера посмотрел 1 серию „Нового папы“. Похоже, понравилось, т. к. сделал закладку. И это с учётом того, что сериалы вообще не смотрю».

liquid_haruspex

«„Новый папа“ настолько эстетически красивый, что его надо в музей современного искусства».

Евгений Лабунский

‏«„Новый папа“ с Джоном Малковичем — бомбический сериал».

MariInvincible

‏«Неон, секс и святая католическая церковь. Ничего необычного, просто „Новый папа“ Паоло Соррентино».

annalevy

«Снято очень дорого, но это на любителя современной росдраматургии. Вспомнить запрещённую ватиканом „Догму“... Католицизм теряет популярность, с этим надо что-то делать? Может, появление сериалов вроде „Молодого папы“ — и есть способ привлечь к себе внимание?»

sweet5berry

«Сериал интересный, без особого напряжения. Нестандартный взгляд и видение процессов, происходящих в Ватикане. <…> Хотелось бы отметить игру и качество картинки, мне очень понравилось».

 
 
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Бомбическое шоу и Паоло Соррентино, который превзошел себя, — как зрители приняли сериал «Новый папа», ставший продолжением «Молодого папы».
 
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