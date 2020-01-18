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В ЮАР произошла крупная авария в электросетях
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Крупная авария произошла 12 января в электросетях ЮАР — из-за пожара на трансформаторной станции была обесточена большая часть Йоханнесбурга, в том числе международный аэропорт.
Об этом сообщила новостная служба
Пассажиры, прибывшие из Парижа, искали багаж, подсвечивая себе смартфонами. Представитель управляющей аэропортом компании ACSA заявила, что, несмотря на отключение электроэнергии, все жизненно важные системы аэропорта работали штатно.
Из-за пожара 12 января электроэнергия отсутствовала в пяти северных районах Йоханнесбурга.
С 6 января по всей ЮАР возобновились
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Крупная авария произошла 12 января в электросетях ЮАР — из-за пожара на трансформаторной станции была обесточена большая часть Йоханнесбурга, в том числе...
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