В ЮАР произошла крупная авария в электросетях

Источник материала: Вороновская газета





Крупная авария произошла 12 января в электросетях ЮАР — из-за пожара на трансформаторной станции была обесточена большая часть Йоханнесбурга, в том числе международный аэропорт.

Об этом сообщила новостная служба News24 .

Пассажиры, прибывшие из Парижа, искали багаж, подсвечивая себе смартфонами. Представитель управляющей аэропортом компании ACSA заявила, что, несмотря на отключение электроэнергии, все жизненно важные системы аэропорта работали штатно.

Из-за пожара 12 января электроэнергия отсутствовала в пяти северных районах Йоханнесбурга.

С 6 января по всей ЮАР возобновились отключения электричества в связи с техническими проблемами у государственного электрохолдинга Eskom.

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