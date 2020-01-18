«Телохранитель» со стажем. Почему Кевин Костнер не смог спасти леди Диану?

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Его можно было бы назвать «идеальным сыном», который всегда слушался родителей: ходил в хор, куда его записала мама, чтобы мальчику было проще общаться со сверстниками, бросил бейсбол, которым хотел заниматься профессионально, потому что папа считал, что сын должен получить более основательную профессию. Родителей он ослушался лишь раз: когда принял решение стать актёром. И, как показало будущее, победил. 18 января главному «телохранителю» Голливуда исполняется 65 лет. АиФ.ru отследил поворотные точки в судьбе актёра.

Гольф как смысл жизни

Кевин Костнер очень любит бейсбол и гольф. В молодости он настолько увлекался бейсболом, что планировал стать профессиональным бейсболистом и играл в Малой бейсбольной лиге. Но вынужден был бросить этот спорт ради поступления в университет на маркетолога. А гольф прочно вошел в его быт после того, как Костнер познакомился с любовью всей своей жизни: Кристиной Баумгартнер. Знакомство произошло на поле для гольфа. Так что, когда актеру подарили участок земли за работу в картине «Танцы с волками», он на всем пространстве разбил поле для гольфа. А после женитьбы на Кристине он отправился с новобрачной в свадебное путешествие на турнир по гольфу в Шотландию.

Рок как призвание

Кевин Костнер считает себя не только актером и режиссером, но и музыкантом. Он очень любит музыку в стиле кантри. В 2007 г. Костнер сколотил свою кантри-рок-группу Kevin Costner & Modern West. В свободное от основной работы время Костнер успел не только записать два альбома, но и дважды побывать со своей группой в мировых турне.

Порно как старт в карьере

Об актерстве Костнер мечтал, когда был еще подростком. Но судьба не сразу вывела его на съемочную площадку. И в молодости будущему актеру пришлось сменить не одну профессию. Он успел поработать и водителем грузовика, и рыбаком, и туристическим гидом, и руководителем отдела маркетинга. А однажды в поисках актерской работы зашел настолько далеко, что снялся в софт-порно. Позже, когда Костнер уже стал звездой, компания достала с полок тот порнофильм и снова запустила его в прокат. Зрители охотно шли в кинотеатры, компания заработала солидную сумму, а Костнер совсем не радовалася такой популярности.

Режиссер как проба сил

Чтобы стать ближе к мечте — карьере актёра — Костнер устроился статистом. Но постепенно начал заниматься дубляжом, а потом попал на глаза режиссеру Лоуренсу Касдану, который позвал его в свой новый фильм. В 1980-х имя Костнера уже было на слуху, а в конце десятилетия Кевин считался одним из самых успешных актеров в Голливуде.

Но актерства ему было недостаточно. Костнер решил попробовать себя в качестве режиссера. Он снял «Танцы с волками» и получил за свою первую режиссерскую работу «Оскар». Костнер стал снимать картину за картиной. Но такого успеха, как у «Танцев с волками», уже не было. Сначала в прокате провалился «Водный мир», затем — «Почтальон». Фильмы «Ради любви к игре» и «Послание в бутылке» собрали кассу побольше, но также не получили должного отклика у зрителей. Но, несмотря на это, Костнер продолжает сниматься и снимать картины сам.

«Телохранитель» как шаг к «Малине»

Одна из самых успешных работ Кевина Костнера — роль в «Телохранителе». Правда, после выхода на экраны критики назвали этот фильм худшим за год, а Костнер и Уитни Хьюстон были даже номинированы на премию «Золотая малина». Но зрителей умствования киноведов не тронули, они полюбили «Телохранителя», и при бюджете в 25 миллионов долларов фильм собрал в прокате более 500 миллионов.

А спустя несколько лет после выхода ленты на экраны, в 2012 году, Костнер признался, что главную роль в «Телохранителе» хотела сыграть принцесса Диана. Но этому желанию не суждено было сбыться. За день до того, как актерам выдали сценарий, Диана погибла в автокатастрофе.

Дети как повод для ссоры

Костнер долго был примерным мужем. Вместе с Синтией Силвой он воспитывал троих детей. Но размолвки с супругой происходили все чаще. И после многолетнего брака в 1994 году они расстались. Актер загулял. Его замечали то с одной девушкой, то с другой. В 1996 году у него даже родился внебрачный сын. Костнера уже стали называть непостоянным сердцеедом. Но одна встреча изменила все. Костнер познакомился с моделью Кристиной Баумгартнер. Кевин раздавал интервью о том, как он безмерно счастлив с Кристиной, как хочет только для нее быть особенным. Но жениться не торопился. Кристина мечтала о детях, а вот Костнер был уверен, что четверых отпрысков ему вполне достаточно. Они настолько разошлись во мнениях в вопросе о детях, что через четыре года встреч разбежались, как тогда казалось, окончательно и бесповоротно. Кевин погулял-погулял, понял, что без Кристины жить не может, взял и вернулся к ней. В итоге сегодня Костнер живет вместе с Кристиной и их тремя общими детьми.