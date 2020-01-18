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Советы экспертов: 9 способов снизить опасность сотового телефона

18.01.2020 14:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Советы экспертов: 9 способов снизить опасность сотового телефона
shutterstock.com

Мобильники упрекают в том, что они повышают риск развития рака и других заболеваний (в частности, мигрени, проблем со сном и депрессии). Учёным удалось найти связь между проживанием в районах с высоким уровнем электромагнитного поля и частотой возникновения рака. Да и Международное агентство по исследованию рака причислило радиочастотные поля к возможным канцерогенам. Испытания на животных доказали потенциальную опасность электро­магнитных лучей.

Правила безопасности

Как же использовать мобильные телефоны правильно:

1. Разговаривайте по мобильному телефону не дольше 2 минут.

2. Делайте паузы между звонками не менее 15 минут.

3. Держите мобильник за нижнюю часть, вертикально и на небольшом расстоянии от уха. Отодвинув трубку от головы на сантиметр, можно понизить мощность излучения в 4 раза.

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4. Используйте наушник или громкую связь.

5. Подносите трубку к уху только после ответа абонента. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме мощности, но уже через 10–20 секунд после соединения излучаемая мощность снижается.

6. Ограничьте ребёнка в играх на телефоне.

7. Снимайте очки с металлической оправой при разговоре по мобильному: наличие металла может привести к увеличению интенсивности поля.

8. Не кладите мобильный телефон рядом с собой во время сна (зарядное устройство тоже способно создавать сильное электромагнитное поле).

9. Не держите телефон в кармане брюк, на поясе или в нагрудном кармане. Особенно опасно держать мобильник рядом с телом при поездке в метро. Там сигнал сотовой связи неустойчив, и в поисках сети телефон выдаёт больше излучения, чем обычно.

Мнение  эксперта

Советы экспертов: 9 способов снизить опасность сотового телефонаРуководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга Катерина Веселова:

– Все эти рекомендации важно соблюдать, не пренебрегайте ими. А ещё обратите внимание, есть ли рядом с домом устройства сотовой связи на столбах. Часто опасность заключается именно в них. Поэтому, если напротив дома появилась подобная установка, лучше проверить, насколько безопасен уровень электромагнитных полей в квартире.

 
 
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Мобильники упрекают в том, что они повышают риск развития рака и других заболеваний (в частности, мигрени, проблем со сном и депрессии).
 
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