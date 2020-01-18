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Volvo шестой год подряд устанавливает рекорд по объему продаж

18.01.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минувший год стал рекордным по объему мировых продаж Volvo с момента основания компании в 1927 году — об этом говорится в официальном отчете производителя. Новый рекорд Volvo устанавливает уже шестой год кряду.


Впервые за 93-летнюю историю Volvo в минувшем году был преодолен рубеж в 700 000 реализованных автомобилей. Всего в мире в 2019 году шведским автопроизводителем было продано 705 452 автомобиля, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Компании удалось нарастить рыночную долю на всех ключевых рынках, включая Европу, США и Китай — больше всего машин марки было продано на европейском рынке (340 тысяч автомобилей, 8846 из которых нашли покупателей в России).


Самыми продаваемыми в мире моделями Volvo в 2019 году стали «паркетники» XC60 (204 965 автомобилей), XC40 (139 847 единиц) и XC90 (100 729 штук). Также отмечен рост спроса на модели с силовыми установками, в той или иной форме использующими электроэнергию (электромобили и «гибриды» с подзарядкой от внешнего источника).


В Беларуси Volvo по итогам 2019 года снова удалось превзойти показатели предыдущего года, но в количественном выражении речь идет о весьма скромной цифре — 302 проданных автомобиля против 222 машин годом ранее. Как и в остальном мире, больше половины всех продаж марки — это кроссоверы (самым популярным новым Volvo у белорусов оказался среднеразмерный XC60).

 
 
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Минувший год стал рекордным по объему мировых продаж Volvo с момента основания компании в 1927 году - об этом говорится в официальном отчете производителя.
 
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