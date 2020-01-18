В кино — с биржи труда. Как актер Бабочкин Чапаева из Деникина сделал

Источник материала: Аргументы и факты

Борис Бабочкин родился 18 января 1904 г. в Саратове. Его заслуги можно перечислять долго: народный артист СССР, снявшийся в 23 картинах, Герой социалистического труда, лауреат двух Сталинских премий, режиссер, сценарист. Знаменитый актёр Олег Ефремов о Бабочкине говорил ни много ни мало так: «Система Станиславского списана с таких актёров, как Бабочкин».

И всё же для зрителя Бабочкин — это в первую очередь Василий Иванович Чапаев, легендарный советский начдив. Фильм с одноименным названием входит в золотой фонд кинематографа. Но к славе Бабочкин шёл долго и тяжело: он родился в бедной рабочей семье, никакой протекции и сильной руки в его жизни никогда не было. Зато была мечта стать актёром.

На пути к её осуществлению приходилось перебиваться случайными заработками, переезжать с места на место в поисках возможности подработать. Учась в Саратовском реальном училище, он декламировал стихи на мероприятиях. В 17 лет Бабочкин отправился покорять Москву, что называется, в чем был: ему очень хотелось учиться в студии «Молодые мастера» у известного артиста, ученика Мейерхольда, театрального педагога Иллариона Певцова. В разные годы у него учились и другие будущие звезды советского кино и театра, например, Рина Зелёная, Виталий Доронин.

Обретя всесоюзную славу и с 1956 по 1974 годы проработав в Малом театре, Борис всё равно повторял: у каких бы великих театральных режиссёров он ни работал, именно Певцов стал для него «учителем навсегда, на всю жизнь». Интересно, что в легендарном фильме режиссеров Васильевых «Чапаев» 1934 года Бабочкин и Певцов сыграли идеологических противников. Певцову в картине достался образ белогвардейского полковника Бороздина. Как и начдив Чапаев, этот герой также имел реального прототипа: им был участник Белого движения на Урале Николай Бородин.

До «Чапаева», кстати, Бабочкин сыграл всего лишь в двух картинах, и обе были ещё немыми. В первую картину — «Мятеж» 1928 года — будущий знаменитый артист попал, придя на биржу труда в попытках найти хоть какую-то работу. Ему предложили сыграть в массовке мятежника в Средней Азии у режиссёра Семёна Тимошенко в фильме по роману Дмитрия Фурманова.

Дальше у того же режиссёра Бабочкин снова снялся в немой картине в 1930 г. Это был фильм «Заговор мёртвых» о походе на Петроград Юденича. Артист исполнил роль красноармейца.

Но именно благодаря этим, как теперь говорят, проходным ролям Бабочкин пришёл к своему звездному часу. На киностудии актеру встретились друзья-однофамильцы Георгий и Сергей Васильевы. Известный сценарист и писатель Виктор Шкловский в шутку называл их братьями. В конце концов словосочетание «братья Васильевы» действительно стало их творческим псевдонимом.

До «Чапаева» Васильевы уже сняли несколько совместных картин: «Подвиг во льдах», «Спящая красавица», «Личное дело», «Невероятно — но факт!». Но особого успеха у фильмов не было. Всё изменилось в одночасье, когда Васильевы решили снять кино по роману знаменитого писателя Фурманова о легендарном начальнике дивизии Чапаеве.



Авторы кинофильма «Чапаев», кинорежиссеры Георгий Васильев, Сергей Васильев, и артист Борис Бабочкин (в центре), исполнитель роли Чапаева. 1934 год. Фото: РИА Новости / Борис Вдовенко

Борис Бабочкин, по его признанию, был необыкновенно воодушевлен, прочитав сценарий. Но и ответственность навалилась огромная: надо было сыграть героя убедительно, сделать его настоящим. Борис Андреевич признавался, что в работе над образом ему помогали собственные воспоминания: в 1919 году его зачислили в Первый Саратовский резервный полк, где он проходил обучение в ожидании нападения войск генерала Деникина. Он говорил, что для красногвардейцев это была фигура загадочная и зловещая.

Чапаева Бабочкин сыграл столь убедительно, что в него влюбилась вся страна. Десятки раз (невиданное дело для современного кинематографа!) люди ходили в кино, чтобы посмотреть на любимого героя, кричали из зала, поддерживая его. Со временем имя начдива стало нарицательным в народе: появились десятки анекдотов про Чапаева, Анку и Петьку. Дети играли в Чапаева. «У нас дома собирались дети со всего двора, — рассказывала в интервью «АиФ» легенда советского кино Элина Быстрицкая. — Девчонка — я одна, все остальные — мальчишки. Поэтому и игры были соответствующие: бильярд, шахматы, шашки, „Чапаев“. Я была в роли Петьки, мой брат — Василий Иванович. Мы тогда только-только посмотрели этот фильм, и все „заболели“ им. Это легендарная картина, равной которой нет и не будет. Все хотели быть похожими на героев оттуда!»



Народный артист СССР Борис Бабочкин в роли Суслова в спектакле по пьесе М. Горького Фото: РИА Новости / Александр Гладштейн

Картина «Чапаев» впоследствии в прямом смысле спасла Бабочкина и его семью от смерти. Шли репрессии, практически все актеры Большого драматического театра, где служил Борис Бабочкин, стали жертвами НКВД. Два сотрудника неотступно следовали за Бабочкиным, поэтому он в конце концов приготовил чемодан с вещами, день и ночь ожидая, что за ним придут, как уже пришли за многими его коллегами. Но руководство НКВД так и не решилось на арест исполнителя роли такого легендарного персонажа, как Чапаев…

Борис Андреевич Бабочкин в личном дневнике писал: умереть он хотел бы стоя, а не лежа. Почти так и вышло: в 1975 году у знаменитого актера случился сердечный приступ в машине, когда он ехал из Малого театра в оргкомитет Московского международного кинофестиваля. Но всё же он успел припарковать автомобиль, чтобы не спровоцировать аварию на дороге.