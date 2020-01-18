ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В кино — с биржи труда. Как актер Бабочкин Чапаева из Деникина сделал

18.01.2020 14:30 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В кино — с биржи труда. Как актер Бабочкин Чапаева из Деникина сделал
Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева. 1934 год. © / РИА Новости

Борис Бабочкин родился 18 января 1904 г. в Саратове. Его заслуги можно перечислять долго: народный артист СССР, снявшийся в 23 картинах, Герой социалистического труда, лауреат двух Сталинских премий, режиссер, сценарист. Знаменитый актёр Олег Ефремов о Бабочкине говорил ни много ни мало так: «Система Станиславского списана с таких актёров, как Бабочкин».

И всё же для зрителя Бабочкин — это в первую очередь Василий Иванович Чапаев, легендарный советский начдив. Фильм с одноименным названием входит в золотой фонд кинематографа. Но к славе Бабочкин шёл долго и тяжело: он родился в бедной рабочей семье, никакой протекции и сильной руки в его жизни никогда не было. Зато была мечта стать актёром.

В кино — с биржи труда. Как актер Бабочкин Чапаева из Деникина сделал Переход на личности. Какие актёры дали свою внешность историческим деятелям

На пути к её осуществлению приходилось перебиваться случайными заработками, переезжать с места на место в поисках возможности подработать. Учась в Саратовском реальном училище, он декламировал стихи на мероприятиях. В 17 лет Бабочкин отправился покорять Москву, что называется, в чем был: ему очень хотелось учиться в студии «Молодые мастера» у известного артиста, ученика Мейерхольда, театрального педагога Иллариона Певцова. В разные годы у него учились и другие будущие звезды советского кино и театра, например, Рина Зелёная, Виталий Доронин.

Обретя всесоюзную славу и с 1956 по 1974 годы проработав в Малом театре, Борис всё равно повторял: у каких бы великих театральных режиссёров он ни работал, именно Певцов стал для него «учителем навсегда, на всю жизнь». Интересно, что в легендарном фильме режиссеров Васильевых «Чапаев» 1934 года Бабочкин и Певцов сыграли идеологических противников. Певцову в картине достался образ белогвардейского полковника Бороздина. Как и начдив Чапаев, этот герой также имел реального прототипа: им был участник Белого движения на Урале Николай Бородин.

До «Чапаева», кстати, Бабочкин сыграл всего лишь в двух картинах, и обе были ещё немыми. В первую картину — «Мятеж» 1928 года — будущий знаменитый артист попал, придя на биржу труда в попытках найти хоть какую-то работу. Ему предложили сыграть в массовке мятежника в Средней Азии у режиссёра Семёна Тимошенко в фильме по роману Дмитрия Фурманова.

Дальше у того же режиссёра Бабочкин снова снялся в немой картине в 1930 г. Это был фильм «Заговор мёртвых» о походе на Петроград Юденича. Артист исполнил роль красноармейца.   

Но именно благодаря этим, как теперь говорят, проходным ролям Бабочкин пришёл к своему звездному часу. На киностудии актеру встретились друзья-однофамильцы Георгий и Сергей Васильевы. Известный сценарист и писатель Виктор Шкловский в шутку называл их братьями. В конце концов словосочетание «братья Васильевы» действительно стало их творческим псевдонимом.

До «Чапаева» Васильевы уже сняли несколько совместных картин: «Подвиг во льдах», «Спящая красавица», «Личное дело», «Невероятно — но факт!». Но особого успеха у фильмов не было. Всё изменилось в одночасье, когда Васильевы решили снять кино по роману знаменитого писателя Фурманова о легендарном начальнике дивизии Чапаеве.

В кино — с биржи труда. Как актер Бабочкин Чапаева из Деникина сделал
Авторы кинофильма «Чапаев», кинорежиссеры Георгий Васильев, Сергей Васильев, и артист Борис Бабочкин (в центре), исполнитель роли Чапаева. 1934 год. Фото: РИА Новости/ Борис Вдовенко

Борис Бабочкин, по его признанию, был необыкновенно воодушевлен, прочитав сценарий. Но и ответственность навалилась огромная: надо было сыграть героя убедительно, сделать его настоящим. Борис Андреевич признавался, что в работе над образом ему помогали собственные воспоминания: в 1919 году его зачислили в Первый Саратовский резервный полк, где он проходил обучение в ожидании нападения войск генерала Деникина. Он говорил, что для красногвардейцев это была фигура загадочная и зловещая.

В кино — с биржи труда. Как актер Бабочкин Чапаева из Деникина сделал От любви до ненависти. Почему Чапаеву не везло с женщинами?

Чапаева Бабочкин сыграл столь убедительно, что в него влюбилась вся страна. Десятки раз (невиданное дело для современного кинематографа!) люди ходили в кино, чтобы посмотреть на любимого героя, кричали из зала, поддерживая его. Со временем имя начдива стало нарицательным в народе: появились десятки анекдотов про Чапаева, Анку и Петьку. Дети играли в Чапаева. «У нас дома собирались дети со всего двора, — рассказывала в интервью «АиФ» легенда советского кино Элина Быстрицкая. — Девчонка — я одна, все остальные — мальчишки. Поэтому и игры были соответствующие: бильярд, шахматы, шашки, „Чапаев“. Я была в роли Петьки, мой брат — Василий Иванович. Мы тогда только-только посмотрели этот фильм, и все „заболели“ им. Это легендарная картина, равной которой нет и не будет. Все хотели быть похожими на героев оттуда!»

В кино — с биржи труда. Как актер Бабочкин Чапаева из Деникина сделал
Народный артист СССР Борис Бабочкин в роли Суслова в спектакле по пьесе М. Горького Фото: РИА Новости/ Александр Гладштейн

Картина «Чапаев» впоследствии в прямом смысле спасла Бабочкина и его семью от смерти. Шли репрессии, практически все актеры Большого драматического театра, где служил Борис Бабочкин, стали жертвами НКВД. Два сотрудника неотступно следовали за Бабочкиным, поэтому он в конце концов приготовил чемодан с вещами, день и ночь ожидая, что за ним придут, как уже пришли за многими его коллегами. Но руководство НКВД так и не решилось на арест исполнителя роли такого легендарного персонажа, как Чапаев…

Борис Андреевич Бабочкин в личном дневнике писал: умереть он хотел бы стоя, а не лежа. Почти так и вышло: в 1975 году у знаменитого актера случился сердечный приступ в машине, когда он ехал из Малого театра в оргкомитет Московского международного кинофестиваля. Но всё же он успел припарковать автомобиль, чтобы не спровоцировать аварию на дороге.

В кино — с биржи труда. Как актер Бабочкин Чапаева из Деникина сделал
Народный артист СССР Борис Бабочкин. 1974 г. Фото: РИА Новости/ Виталий Арутюнов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько бы ролей ни сыграл Борис Бабочкин в театре и кино, для зрителя он навсегда остался Василием Ивановичем Чапаевым.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Черный пиар нам не нужен». Взгляните, что за ресторан открылся на месте скандального Dankoff Club
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика