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У православных верующих наступил Крещенский сочельник

18.01.2020 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения православные проводят обряд на Великом водосвятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих наступил Крещенский сочельник

В храмах совершаются особые молитвы о ниспослании воде благодатной силы. Считается, что почти две тысячи лет назад в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в водах священной реки Иордан. С тех пор в этот день верующие ежегодно участвуют в праздничном богослужении, совершают купания в открытых водоемах или купелях и освящают воду, которая сохраняет целебные свойства очень долгое время.

У православных верующих наступил Крещенский сочельник

Нынешняя зима аномально теплая. Реки и озера остаются без ледяного панциря. Привычных прорубей для любителей окунаться попросту нет. Вместе с тем по всей стране обустроено около сотни мест для совершения крещенского обряда теми, кто собирается укреплять свой дух студеной водой.

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Новости Беларуси. В Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения православные проводят обряд на Великом водосвятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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