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В Бресте прошёл кастинг Dynamo Brest Girls

18.01.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте прошёл кастинг Dynamo Brest Girls.

В Бресте прошёл кастинг Dynamo Brest Girls

Конкурс собрал множество красивых девушек, которые прекрасно танцуют и очень любят футбол!

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте прошёл кастинг Dynamo Brest Girls. Конкурс собрал множество красивых девушек, которые прекрасно танцуют и очень любят футбол!
 
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