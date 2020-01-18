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В Москве у администрации президента начались пикеты против изменения Конституции
Источник материала: Партизан
У здания президентской администрации в Москве начались пикеты. Люди протестуют против внесения изменений в Конституцию РФ, сообщает
В числе участников наблюдатели заметили муниципального депутата Илью Азара, активист Дмитрий Энтео и другие оппозиционеры. Кроме того, к акции присоединилась участница Pussy Riot Мария Алехина с плакатом «Одни на нарах, другие голодные. Славься, Отечество наше свободное».
Пикетирование уже попытались сорвать активисты группы провластной группы SERB. Одна из активисток разорвала чужой плакат. Ее задержала полиция.
15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором предложил изменение Конституции, которые изменят политическую систему России. Поправки должны пройти через общее всероссийское голосование. Каким образом оно будет проведено, пока не известно.
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У здания президентской администрации в Москве начались пикеты. Люди протестуют против внесения изменений в Конституцию РФ, сообщает «МБХ медиа».
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