ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве у администрации президента начались пикеты против изменения Конституции

18.01.2020 15:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У здания президентской администрации в Москве начались пикеты. Люди протестуют против внесения изменений в Конституцию РФ, сообщает «МБХ медиа».

В числе участников наблюдатели заметили муниципального депутата Илью Азара, активист Дмитрий Энтео и другие оппозиционеры. Кроме того, к акции присоединилась участница Pussy Riot Мария Алехина с плакатом «Одни на нарах, другие голодные. Славься, Отечество наше свободное».

Пикетирование уже попытались сорвать активисты группы провластной группы SERB. Одна из активисток разорвала чужой плакат. Ее задержала полиция. 

15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором предложил изменение Конституции, которые изменят политическую систему России. Поправки должны пройти через общее всероссийское голосование. Каким образом оно будет проведено, пока не известно.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У здания президентской администрации в Москве начались пикеты. Люди протестуют против внесения изменений в Конституцию РФ, сообщает «МБХ медиа».
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Скиделем Audi превратился в груду металла после столкновения со стоящей фурой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика