|
В Минске BMW сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 января около восьми утра в Минске произошёл наезд на несовершеннолетнюю.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД водителем, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений».
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
На неделе в Минске Toyota сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 января около восьми утра в Минске произошёл наезд на несовершеннолетнюю. Как сообщает Следственный комитет, 54-летний водитель BMW двигался по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)