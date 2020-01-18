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В Минске BMW сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

18.01.2020 16:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 января около восьми утра в Минске произошёл наезд на несовершеннолетнюю. 

Как сообщает Следственный комитет, 54-летний водитель BMW двигался по улице Ваупшасова. На нерегулируемом пешеходном переходе иномарка сбила 16-летнюю девушку. Пешеход получила травмы и была госпитализирована. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД водителем, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений». 

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19. 

На неделе в Минске Toyota сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе. 

Пострадавшая переходила дорогу на зелёный свет – подробности здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 18 января около восьми утра в Минске произошёл наезд на несовершеннолетнюю.  Как сообщает Следственный комитет, 54-летний водитель BMW двигался по...
 
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