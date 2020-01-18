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В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

18.01.2020 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира, который ведет журнал Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Речь идет о списке, отслеживающем изменение их состояний в режиме реального времени.



Состояние Бернара Арно и его семьи журнал оценивает в $117 млрд, в то время как Безоса — $115,6 млрд.

На третьем месте основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд, за ним следует Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд.
 
 
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Президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира, который ведет журнал Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа...
 
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