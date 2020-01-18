Uh no. Илон Маск построит на Марсе город, где даст работу миллиону человек

Источник материала: KYKY

Илон Маск раскрыл новые подробности своего плана по колонизации Марса. К 2050 году он возведет на Красной планете город с населением один миллион человек. Работу найдут всем.

Чтобы миссия удалась, Маск рассчитывает построить тысячу 118-метровых межпланетных кораблей Starship многоразового использования: SpaceX создаст их в течение десяти лет, по сотне кораблей в год. В конце концов, со слов американского предпринимателя, все придет к тому, чтобы пускать по три корабля в космос в сутки. Но не в течение всего года, а во время 30-дневных «окон», когда орбиты Земли и Марса максимально сближаются. Это происходит раз в 26 месяцев.

Звездолеты по планам будут самыми мощными из когда-либо существовавших систем запуска: они будут отправлять на орбиту более сотни тонн сырья (еда, вода, инструменты и так далее) и сотни человек одновременно. Чтобы на Марсе появлось постоянное поселение, по подсчетам Маска, каждый год на звезду придется транспортировать около ста мегатонн материалов. С этим справилась бы как раз тысяча кораблей. Такими темпами колония сформируется за десять лет, уверен Маск. А в новом марсианском городе «работу дадут каждому».

До полета прототипа судна Starship осталось всего ничего – он ожидается в марте 2020-го. Все случилось бы раньше, если бы не провальные испытания на герметичность топливного бака аналогичного прототпа. Корабль тогда взорвался.