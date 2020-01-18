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Не давить. Валерий Дидюля и его жена рассказали, как воспитывают 5-летнюю дочь

18.01.2020 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Популярный белорусский музыкант Валерий Дидюля принял участие в программе «Когда все дома» и поговорил с её ведущим Тимуром Кизяковым. В почти часовой беседе гитарист рассказал о себе, о семье и, конечно, о музыке. 

Для начала Валерий Михайлович представил супругу Евгению и 5-летнюю дочь Арину. 

О встрече с супругой 

В данном случае меня разглядели и расслышали, потому что я бы Женю не увидел и не нашёл бы, потому что находился в сумбурном мире: мире музыки и концертов, искал себя, учился играть на гитаре. И разглядеть, увидеть, остановиться в то время у меня не получалось. А у неё получилось. Она пришла на концерт, увидела меня и обратила на себя внимание. 

Как уточнила Евгения, встретиться им помогли знакомые, и вот они уже шесть лет в браке. 

Как влюбился 

Красоту увидел сразу, и чувство юмора. Я увидел острый озорной взгляд, я увидел смелость, напористость. Мне эти качества близки, мне они нравятся, я без них не представляю жизнь. Меня это воодушевило. Я увидел открытого яркого человека, который пришёл в эту жизнь действовать. 

Не давить. Валерий Дидюля и его жена рассказали, как воспитывают 5-летнюю дочь
Фото: instagram.com/didula_ddl 

Евгения о своём детстве 

Я родилась в Самаре, в семье военного офицера. Мой папа – дирижёр военного духового оркестра вот уже больше 40 лет. Мама шила всякие платьишки, себе мне. У меня ещё есть брат младший – помладше на 2 года. Жили в военном общежитии, тянули нас двоих. 

Евгения о знакомстве Валерия с отцом 

Мы приехали в Егорьевск на шашлыки, они там «здрасьте-здрасьте», а потом: «Ну, давай мясо жарить». Встали за мангал и давай… Они очень похожи с папой. Я иногда думаю: «Господи, одно лицо!» Как так прямо нашла копию? 

По словам Валерия, его родители считали его занятия музыкой баловством. Отец Дидюли спрашивал, когда он уже научится играть, а мать просила не приставать к ребёнку, поскольку это его увлечение лучше, чем где-то по дворам бегать. Потом Валерий устроился звукорежиссёром. 

Не давить. Валерий Дидюля и его жена рассказали, как воспитывают 5-летнюю дочь
Фото: instagram.com/didula_ddl 

О покупке гитары 

Появились первые заработанные деньги, долго я их собирал. И всё, что я заработал, я потратил на свою первую гитару. Дорогую, но настоящую, хорошую, профессиональную гитару. Говорили: «Что такое? Столько денег? Всё, что ты копил, ты потратил на гитару?». Я говорил: «Да, я купил гитару, потому что мне хочется, я кайфую от неё, я просто получаю удовольствие и радость». 

Валерий добавил, что эта гитара и сейчас находится у него. И именно на ней он записал свой дебютный альбом «Фламенко». 

О приезде Москву 

Я на «запорожце» стареньком приехал в Москву. 40-сильный был такой, с решёточками, это была последняя модель, это было солидно. Москва – город тяжёлый, непростой, но я не хотел в это верить. Понятно, что преград много, неприятия, непонятия много, но у меня была музыка, а музыка – это сильная энергия. Я понимал: хорошая композиция, хорошая мелодия может разбить любые преграды. 

Не давить. Валерий Дидюля и его жена рассказали, как воспитывают 5-летнюю дочь
Фото: instagram.com/didula_ddl 

О своей музыке 

У меня музыка становится сложнее. Я повзрослел, наверное, ещё где-то чуть-чуть помудрел, добавился некий академизм и симфонизм. Я очень много работаю с оркестровым симфоническим звуком, и я вижу, насколько мне это приятно. Я увидел иной инструментальный масштаб. Это всё тоже этапы моей музыкальной эволюции. 

О дочери Арине 

Мы любим танцы, мы любим рисование, мы любим вообще всё творческое, конечно же, в творческой семье растёт Аришка. Ей нравится музыка, но музыку она любит слушать, вслушиваться. 

Не давить. Валерий Дидюля и его жена рассказали, как воспитывают 5-летнюю дочь
Фото: instagram.com/evgenika_didula 

Евгения о дочери 

Папа подарил ей маленькую гитарку, учит музыке. Я иногда с ней пою. А ему она садится на шею: «Ладно, поиграли, давай рисовать», а папа: «Конечно». С ней играет, уже бантики какие-то. Там от урока остаются рожки да ножки. 

В своё оправдание Валерий Михайлович сказал, что придерживается принципа «не давить», достаточно просто окунуть в атмосферу. 

Напомним, Валерий Михайлович родился 24 января 1969 года в Гродно. Первую гитару Дидюля получил в пять лет. Музыкант много экспериментировал, ходил на концерты и наблюдал, как играют на свадьбах. 

Позже артист устроился в местный ансамбль, с которым объездил ряд стран Европы. В Испании Валерий Михайлович познакомился со стилем фламенко, в честь которого и назвал свой первый альбом, который вышел в 2000 году. 

Не давить. Валерий Дидюля и его жена рассказали, как воспитывают 5-летнюю дочь
Фото: instagram.com/didula_ddl 

Сейчас музыкант выпустил уже девять альбомов. Кроме того, в 2014 году Дидюля хотел представить Беларусь на «Евровидении». У артиста есть YouTube-канал, на который подписано более 60 тысяч пользователей. Видео с выступлениями Валерия Михайловича набирают от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч просмотров. 

Напоследок стоит отметить, что утреннее чаепитие в кругу семьи – лучшее начало воскресного дня. С одной стороны экрана за столом – семья зрителей, с другой – семья знаменитого артиста, писателя, спортсмена или музыканта. 

Каждое воскресенье автор и ведущий программы «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» приходит в гости к известным людям и их семьям. Смотрите на телеканале РТР-Беларусь в 10:25. 

Кстати, совсем недавно мы показывали, как выглядит семья самого Кизякова.

Посмотреть на дочерей, сыновей и жену ведущего можно здесь

Люди в материале: Валерий Дидюля, Евгения Дидюля, Арина Дидюля, Тимур Кизяков
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Популярный белорусский музыкант Валерий Дидюля принял участие в программе «Когда все дома» и поговорил с её ведущим Тимуром Кизяковым. В почти...
 
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