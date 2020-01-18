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«У них крылья вырастут». Стипендии фонда мира вручили одарённым детям Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно отметили тех, кто стремится сделать мир лучше. Школьники и студенты получили стипендии от Белорусского фонда мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На торжественную церемонию пригласили более полусотни представителей одаренной молодежи со всего Принеманского региона. Это активисты патриотических и волонтерских движений, участники научных конференций, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний. Самому юному стипендиату всего 9 лет. Организаторы надеются, что награды станут для лауреатов хорошим стимулом для достижения новых высот.
Виктория Копыш, учащаяся Кревского учебно-педагогического комплекса «Ясли-сад-средняя школа»:
Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира:
Премия от Белорусского фонда мира вручается уже в 15-й раз. За эти годы стипендиатами стали около полутора тысяч школьников и студентов Гродненской области.
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Новости Беларуси. В Гродно отметили тех, кто стремится сделать мир лучше. Школьники и студенты получили стипендии от Белорусского фонда мира, сообщили в программе...
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