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«У них крылья вырастут». Стипендии фонда мира вручили одарённым детям Гродненской области

18.01.2020 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно отметили тех, кто стремится сделать мир лучше. Школьники и студенты получили стипендии от Белорусского фонда мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У них крылья вырастут». Стипендии фонда мира вручили одарённым детям Гродненской области

На торжественную церемонию пригласили более полусотни представителей одаренной молодежи со всего Принеманского региона. Это активисты патриотических и волонтерских движений, участники научных конференций, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний. Самому юному стипендиату всего 9 лет. Организаторы надеются, что награды станут для лауреатов хорошим стимулом для достижения новых высот.

«У них крылья вырастут». Стипендии фонда мира вручили одарённым детям Гродненской области

Виктория Копыш, учащаяся Кревского учебно-педагогического комплекса «Ясли-сад-средняя школа»:
Вось учора прыехала з абласнога этапа рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове, заняла першае месца, таксама ганаруся гэтым. Выступала на рэспубліканскім конкурсе юных экскурсаводаў, прывезла нашай вобласці другое месца. Я зрабіла даследчую работу па гісторыі свайго роднага мястэчка. Рада, што дзяцей, якія дасягнулі поспехаў, хочуць падтрымаць.

«У них крылья вырастут». Стипендии фонда мира вручили одарённым детям Гродненской области

Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира:
Одна из программ Белорусского фонда мира – одаренные и талантливые, будущее мира – из 12 программ, по которым работает Белорусский фонд мира. Я хочу сказать, что сегодня помогать, поддерживать ребят, которые добились чего-то у них крылья вырастут для того, чтобы добиваться больших успехов. И я уверен, что так оно и будет.

«У них крылья вырастут». Стипендии фонда мира вручили одарённым детям Гродненской области

Премия от Белорусского фонда мира вручается уже в 15-й раз. За эти годы стипендиатами стали около полутора тысяч школьников и студентов Гродненской области.

«У них крылья вырастут». Стипендии фонда мира вручили одарённым детям Гродненской области

Люди в материале: Виктория Копыш, Иван Колбаско
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно отметили тех, кто стремится сделать мир лучше. Школьники и студенты получили стипендии от Белорусского фонда мира, сообщили в программе...
 
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