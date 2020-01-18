Алесь Чехольский был еще более категоричным: "Нельзя снижать пыл борьбы за независимость, поскольку скоро к нам может прийти война с востока". Поэтому оргкомитет единогласно поддержал необходимость такого проведения Конгресса в формате Всебелорусского форума.Стало известно, что проведение Конгресса одобрила Рада БНР, тем более, что очень много белорусов со всего мира проявили готовность к участию в работе Конгресса. Конституционные изменения в России не сделают ее менее агрессивной. Характер политического режима в России останется антидемократическим и имперским, поэтому уже в ближайшее время Кремль даже усилит давление на Беларусь, Украину, другие соседние страны. К такому мнению пришел оргкомитет по проведению Всебелорусского конгресса за независимость, заседание которого прошло 17 января в Минске .Один из лидеров КХП-БНФ, защитник Куропатбыл еще более категоричным: "Нельзя снижать пыл борьбы за независимость, поскольку скоро к нам может прийти война с востока". Поэтому оргкомитет единогласно поддержал необходимость такого проведения Конгресса в формате Всебелорусского форума.Стало известно, что проведение Конгресса одобрила Рада БНР, тем более, что очень много белорусов со всего мира проявили готовность к участию в работе Конгресса.





Международный секретарь Оргкомитета Елена Крушевская проинформировала, что обращение оргкомитета о репрессиях белорусской власти по отношению к защитникам независимости получило большой международный резонанс. Представителей оргкомитета приглашали несколько иностранных посольств для обсуждения проблем проведения Конгресса за независимость и репрессий против белорусских манифестантов. К оргкомитету присоединились новые организации: Объединение белорусов мира “Бацькаўшчына”, Белорусская автокефальная православная церковь, общественная дирекция народного мемориала Куропаты. Ряд других партий, общественных структур примут решение о входе в состав соорганизаторов Конгресса в ближайшие дни. Сопредседателем оргкомитета была избрана Нина Шидловская (председательСовета ЗБС “Бацькаўшчына”).









Была удовлетворена просьба Михаила Пастухова об уходе с должности сопредседателя оргкомитета в связи с занятостью, при этом профессор Пастухов сосредоточится на работе с пулом экспертов (в юридической и других сферах). Таким образом, осталась свободной должность одного из пяти сопредседателей Оргкомитета, на которую планируется избрать одного из лидеров партий, которые собираются стать соорганизаторами Конгресса.Количество участников Конгресса, по предварительным данным, может составить более 1000 человек.





Сопредседатель оргкомитета Павел Северинец выступил за то, чтобы дать возможность участия максимальному количеству желающих. Пока большинство членов оргкомитета поддержало предложение,чтобы ориентироваться на количество около 500 полномочных делегатов, а также на еще сто наблюдателей, гостей и представителей СМИ. Для такого количества людей в Минске проще найти помещение. Кроме того, оргкомитет готовит резервный план проведения Конгресса в Вильнюсе, если белорусские власти надумают воспрепятствовать проведению Всебелорусского форума. В крайнем случае, остается и вариант проведения Конгресса в формате митинга на площади.









Не позднее первой недели марта организаторы решили провести круглые столы по всем пяти тематическим направлениям. На этих мероприятиях будутвыработаны программные документы для их публичного обсуждения через СМИ, социальные сети.

Это позволит 15 марта провести Конгресс без разбивки по тематическим секциям.