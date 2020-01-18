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Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
18.01.2020 16:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Виды государственной финансовой поддержки:
Государственная финансовая поддержка предоставляется при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:
Деньги дадут на условиях срочности и возвратности:
Речь может идти о сумме до 216 000 белорусских рублей при предоставлении денежных средств на условиях займа, а также при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга).
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей информирует о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для...
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