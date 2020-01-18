Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

Виды государственной финансовой поддержки:

заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе);

лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Государственная финансовая поддержка предоставляется при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг),

организация, развитие производства, реализация экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции,

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение,

внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой);

Деньги дадут на условиях срочности и возвратности:

денежные средства на условиях займа – до 5 лет,

имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – до 5 лет;

Речь может идти о сумме до 216 000 белорусских рублей при предоставлении денежных средств на условиях займа, а также при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга).

Срок приема заявок : с 16 по 30 января 2020 года.

Можно ли в самолете пересесть в бизнес-класс при наличии свободного места? Подробнее