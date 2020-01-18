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Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

18.01.2020 16:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Фото из открытых источников

Виды государственной финансовой поддержки:

  • заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе);
  • лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

 Государственная финансовая поддержка предоставляется при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:

  • создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг),
  • организация, развитие производства, реализация экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции,
  • производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение,
  • внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой);

Деньги дадут на условиях срочности и возвратности:

  •    денежные средства на условиях займа – до 5 лет, 
  •    имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – до 5 лет;

Речь может идти о сумме до 216 000 белорусских рублей при предоставлении денежных средств на условиях займа, а также при предоставлении  имущества на условиях  финансовой аренды (лизинга). 

Срок приема заявок: с 16 по 30 января 2020 года. 

Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей информирует о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для...
 
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