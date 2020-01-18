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Церковь не считает крещенские купания духовной традицией

18.01.2020 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Церковь не считает крещенские купания духовной традицией

По мнению заместителя председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерея Евгений Громыко, окунание в прорубь на Крещение имеет весьма косвенное отношение к духовной жизни христиан.

Об этом он заявил корреспонденту БЕЛТА.

"Окунание в воду имеет весьма косвенное отношение к духовной жизни христиан, - сказал протоиерей Евгений Громыко. - Богослужебные книги даже не знают такого понятия, как окунание в воду. Эта традиция появилась не так давно и к ней надо относиться очень осторожно. Эта зима у нас не очень холодная, но бывают морозы, и довольно сильные. Окунание в холодную воду на морозе, особенно для человека неподготовленного, может повлечь серьезные проблемы со здоровьем".

В православных храмах Беларуси сегодня-завтра пройдут праздничные богослужения и будет совершаться чин освящения воды.

"Прежде всего, как в любой церковный праздник, всем нам надо прийти в храм. Очень хорошо, когда люди на праздники исповедуются и причащаются. Это очень важно для каждого верующего человека - покаяться в своих грехах. Люди также обычно набирают воду, в течение года хранят ее дома и понемногу пьют, приобщаясь к этому празднику. Вопреки суевериям хочу заявить, что крещенская вода не обладает какими-то особыми магическими свойствами, которые ей иногда приписывают. Это всего лишь символ очищения от грехов, которое нам принес Господь своими страданиями, смертью и воскресением. Святой водой также можно окроплять свое жилище", - добавил заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ.

 
 
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По мнению заместителя председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерея Евгений Громыко, окунание в прорубь на...
 
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