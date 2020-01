Пробовал марихуану Тайсона, прошел суды и унижал Хабиба. Как Макгрегор провел больше года без боев

Источник материала: Tut.by

Прошло пятнадцать месяцев с момента поражения ирландского бойца смешанных единоборства Конора Макгрегора в схватке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Все это время Макгрегор со славой чемпиона и мастера попадать в истории не дрался, а 19 января выйдет в октагон на поединок с американцем Дональдом «Ковбоем» Серроне.

SPORT.TUT.BY рассказывает, как Макгрегор генерировал новости о себе до возвращения в UFC после болезненного проигрыша.

Поражение от Хабиба Нурмагомедова стало вторым для Конора Макгрегора в UFC. Оно пошатнуло авторитет Конора как действующего спортсмена с чемпионскими амбициями в мире единоборств. Из чего следовало, что бывший обладатель поясов UFC в двух весовых категориях имеет слабые места и вовсе не является непобедимым. То есть его неудача в бою с Нейтом Диасом ранее — не несчастный случай, а один из возможных вариантов завершения поединка с участием Макгрегора.

Предчувствуя уязвимость, ирландец залег на дно — взял паузу в выступлениях. И чем дольше она длилась, тем больше фанаты единоборств хотели возвращения свойского парня Макгрегора «в клетку».

В общем, Конор создавал спрос на себя, изредка подразнивая аудиторию красным словцом или небольшим скандалом. Отличное решение, тогда как кто-нибудь другой потратил бы величие за год выступлений, то есть пошел бы в расход.

И вот еще что. Фанаты хотели реванша с Хабибом для Макгрегора. Конор дал им ровно столько, сколько мог, — говорил о реванше.

В день поражения он написал об этом в твитере. А чуть позже добавил: «Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается». Вероятно, имеется в виду, что, да, бой Конор проиграл, зато поднял деньжат (от 30 млн долларов с учетом продаж тепеправ, по версии Forbes, до 50 млн, по мнению Макгрегора, а Хабиб — всего 5−6 млн), и шоу продолжается.

Зализывал раны? Нет, для Конора история с Хабибом — не трагедия, а сюжетный поворот и способ заработать больше.

Возможно, на болтовне о реванше несколько лет подряд Конор способен заработать косвенно больше, чем на повторном бою с Хабибом со всеми вытекающими. А еще лучше — несколько лет трепаться и отпускать остроты в адрес Хабиба, собрав максимальную аудиторию (он и так самый популярный боец в Instagram — свыше 33,7 млн подписчиков), а уж потом продаться, и будь что будет.

В конце концов, «пуля — дура», и удар левой рукой Макгрегора всегда может прилететь, куда не надо сопернику.

Коллаборации в тренде, и что сделал Конор спустя месяц после поражения от Хабиба? Навестил своего «старшего брата» из мира бокса Майка Тайсона — такого же скандалиста в бытность спортсменом, как и он сам.

— Марихуана, которую ты выращиваешь на своем ранчо «KO Kush», правда хороша. Было большой честью попробовать ее, — написа л Конор о «плохише» Майке в Instagram. — А ты сам — икона в мире борьбы и заслуживаешь бесконечной любви и уважения. С моей стороны ты всегда можешь рассчитывать на это.

Инцидент с превышением скорости произошел в октябре 2017 года: Range Rover Макгрегора разогнался на территории ирландского графства Килдэр до 154 км/ч при ограничении в 100 км/ч. Конор признал вину и выплатил штраф в 1 тыс. евро (реклама в медиа стоила бы ему дороже) и лишился водительских прав на полгода.

Еще Макгрегора отстранили от спорта на полгода и оштрафовали на 50 тыс. долларов за потасовку с командой Хабиба Нурмагомедова после боя. Решение Атлетической комиссии Невады Конор назвал справедливым.

Конор исполнил наказание за нападение на автобус (он разбил его стекло арматурой), в котором находилась команда Нурмагомедова. А Бруклинский суд, напомним, обязал ирландца в течение пяти дней заниматься общественными работами в двух местных церквях.

И это неполный список правонарушений Конора. После поражения от Хабиба он напал на человека в баре после фразы «Русские избили тебя» и на пожилого человека в другом пабе — тот отказался пробовать виски Макгрегора.

Кроме того, Макгрегор побывал в участке полиции Майами, куда был доставлен за разбой: он разбил телефон фаната (видео с камер у входа в отель — в твите ниже). Выпустили бойца под залог в 12,5 тыс. долларов.