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В Лондоне золотую монету продали на аукционе за миллион фунтов стерлингов
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На аукционе в Лондоне раритетную золотую монету, выпущенную в 1936 году английским Королевским монетным двором с изображением короля Эдуарда VIII, продали за 1 млн фунтов стерлингов.
Она выпущена ограниченным тиражом, который так и не пошел в массовое производство по причине отречения короля Эдуарда VIII от престола.
Золотая монета номиналом 1 фунт стерлингов имеет размер 22 мм в диаметре, а ее вес — 7,98 г. Она немного меньше и легче обычной монеты такого же номинала.
Цена в 1 млн фунтов стерлингов — это рекорд. Частный коллекционер, купивший монету, не пожелал рассекретить свое имя.
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Ценность монеты в том, что она никогда не была в обращении в Великобритании. На аукционе в Лондоне раритетную золотую монету, выпущенную в 1936 году английским...
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