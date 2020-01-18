В Лондоне золотую монету продали на аукционе за миллион фунтов стерлингов

Источник материала: Вороновская газета





Ценность монеты в том, что она никогда не была в обращении в Великобритании.

На аукционе в Лондоне раритетную золотую монету, выпущенную в 1936 году английским Королевским монетным двором с изображением короля Эдуарда VIII, продали за 1 млн фунтов стерлингов.

Она выпущена ограниченным тиражом, который так и не пошел в массовое производство по причине отречения короля Эдуарда VIII от престола.

Золотая монета номиналом 1 фунт стерлингов имеет размер 22 мм в диаметре, а ее вес — 7,98 г. Она немного меньше и легче обычной монеты такого же номинала.

Цена в 1 млн фунтов стерлингов — это рекорд. Частный коллекционер, купивший монету, не пожелал рассекретить свое имя.

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