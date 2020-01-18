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В Лондоне золотую монету продали на аукционе за миллион фунтов стерлингов

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лондоне золотую монету продали на аукционе за миллион фунтов стерлингов

Ценность монеты в том, что она никогда не была в обращении в Великобритании.

На аукционе в Лондоне раритетную золотую монету, выпущенную в 1936 году английским Королевским монетным двором с изображением короля Эдуарда VIII, продали за 1 млн фунтов стерлингов.

 Она выпущена ограниченным тиражом, который так и не пошел в массовое производство по причине отречения короля Эдуарда VIII от престола.

Золотая монета номиналом 1 фунт стерлингов имеет размер 22 мм в диаметре, а ее вес — 7,98 г. Она немного меньше и легче обычной монеты такого же номинала.

Цена в 1 млн фунтов стерлингов — это рекорд. Частный коллекционер, купивший монету, не пожелал рассекретить свое имя.

https://www.belta.by/

 
 
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Ценность монеты в том, что она никогда не была в обращении в Великобритании. На аукционе в Лондоне раритетную золотую монету, выпущенную в 1936 году английским...
 
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