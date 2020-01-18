Обычаи и обряды на Крещение

Источник материала: Газета Авангард





К празднику Крещения Господня люди готовились очень тщательно: идеальный порядок наводили в доме, подметали и мыли полы, так как считали, что черти могли спрятаться в соре. Окуривали ладанным дымом, кропили святой водой и рисовали кресты мелом во всех местах, в которых нечистая сила могла притаиться, – углы, окна, двери, погреб, печь, хозяйственные постройки и ворота. За праздничный стол садились с молитвой, когда загоралась на небе первая звезда.

В Крещенский сочельник ужин, который состоял из постных блюд, имел свое название – «голодная кутья». На праздничный стол обязательно подавались кутья и узвар, а также рыба, вареники, блины, овощи и сдобная выпечка. А после ужина, чтобы год был урожайным на хлеб, все ложки складывали в одну миску, которую накрывали хлебом.

Крещенский сочельник также являлся последним днем, в который проводили святочные гадания.

Приметы

По крещенским приметам люди пытались узнать, что принесет им наступивший год и какой урожай их ожидает:

• Метель указывала, что на Масленицу будет холодно, а сильные южные ветры предрекали грозовое лето. Если сучья на деревьях погнет снег, будет хороший урожай, пчелы станут хорошо роиться. Мало снега на ветвях деревьев – грибов и ягод летом будет мало.

• Звездное небо в крещенскую ночь – ранней будет весна, а лето и осень – теплыми и дождливыми.

• Весна может начаться с сильных паводков и разлива рек, если Крещение Господне совпало с полнолунием.

• Большой снежный покров или снегопад – никаких страшных эпидемий и болезней не предвидится до следующего Крещения.

• Если в Крещение вы услышите лай собак – это сулит хорошее финансовое состояние в наступившем году. Считается, что собаки зовут на охоту, которая предвещает отличную добычу.

Подготовила Ирина ШУТОВА