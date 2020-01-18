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С 19 января снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Tut.by
С 19 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом
С 19 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 67 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 77 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 99 копеек, ДТ — 1 рубль 77 копеек.
Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.
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Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 5 января: все виды автомобильного топлива подорожали на 1...
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