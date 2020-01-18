Варшава предъявила список объектов культуры, которые она считает реквизированными СССР

Министерство иностранных дел Польши перечислило в субботу в Twitter объекты культурного наследия, которые она считает утраченными из-за деятельности СССР.





"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", - утверждается в тексте заявления. "Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России, - полагают в МИД Польши. - Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии".





Вместе с текстом опубликована инфографика под названием "Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР". Представленные примеры включают такие картины, как "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.







