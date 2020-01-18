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Варшава предъявила список объектов культуры, которые она считает реквизированными СССР

18.01.2020 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Красная армия и НКВД "во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии", отмечается в сообщении МИД Польши

Министерство иностранных дел Польши перечислило в субботу в Twitter объекты культурного наследия, которые она считает утраченными из-за деятельности СССР.

"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", - утверждается в тексте заявления. "Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России, - полагают в МИД Польши. - Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии".

Вместе с текстом опубликована инфографика под названием "Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР". Представленные примеры включают такие картины, как "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.
 
 
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Красная армия и НКВД "во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии", отмечается в сообщении МИД Польши
 
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