ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый сезон работы «ПапаЗалов» стартовал в Минске

18.01.2020 16:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фитнес-проект пришелся по душе адептам ЗОЖа и спорта. Теперь любители покачаться могут бесплатно брать с собой в тренажерку детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый сезон работы «ПапаЗалов» стартовал в Минске

На любимую штангу время останется, пока с детьми позанимаются по отдельной программе профессиональные инструкторы. Мамы тоже могут воспользоваться услугой, но рассчитана программа все же на мужчин. На отцовском примере приобщиться к спортивным занятиям проще, да и прекрасной половине время для отдыха освободится. Присоединиться к программе можно, даже если вы никогда не увлекались спортом. В сети «ПапаЗалов» есть и игровые, где можно просто поиграть в мяч.

Новый сезон работы «ПапаЗалов» стартовал в Минске

Инициаторы проекта считают спорт лучшим семейным тимбилдингом. Все больше физкультурных центров и школ по всей стране готовы предоставлять свои спортивные залы. Информацию с адресами можно найти в интернете.

Новый сезон работы «ПапаЗалов» стартовал в Минске

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Фитнес-проект пришелся по душе адептам ЗОЖа и спорта. Теперь любители покачаться могут бесплатно брать с собой в тренажерку детей, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Подозревают утечку газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика