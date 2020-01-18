С кем будут играть белорусы в первом круге Australian Open-2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Определился соперник Ильи Ивашко в первом круге одиночного разряда Australian Open-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старте первого в сезоне турнира из серии «Большого шлема» наш земляк сыграет против представителя ЮАР Кевина Андерсона. В рейтинге АТР южноафриканец занимает 121-ю строчку, а Ивашко на 148-й.

В мужской части сетки примет участие и Егор Герасимов. Он на старте турнира сыграет против норвежца Каспера Рууда.





У женщин в «одиночке» будем болеть за Арину Соболенко (она сразится с испанкой Карлой Суарес-Наварро) и Александру Саснович, которая померяется с одной из победительниц квалификации Греттой Минен из Бельгии.

Первые матчи Australian Open-2020 будут сыграны уже 20 января. Продлится турнир до 2 февраля.



