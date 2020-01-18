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С кем будут играть белорусы в первом круге Australian Open-2020

18.01.2020 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Определился соперник Ильи Ивашко в первом круге одиночного разряда Australian Open-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старте первого в сезоне турнира из серии «Большого шлема» наш земляк сыграет против представителя ЮАР Кевина Андерсона. В рейтинге АТР южноафриканец занимает 121-ю строчку, а Ивашко на 148-й.

В мужской части сетки примет участие и Егор Герасимов. Он на старте турнира сыграет против норвежца Каспера Рууда.

С кем будут играть белорусы в первом круге Australian Open-2020

У женщин в «одиночке» будем болеть за Арину Соболенко (она сразится с испанкой Карлой Суарес-Наварро) и Александру Саснович, которая померяется с одной из победительниц квалификации Греттой Минен из Бельгии.

Первые матчи Australian Open-2020 будут сыграны уже 20 января. Продлится турнир до 2 февраля.

С кем будут играть белорусы в первом круге Australian Open-2020

Люди в материале: Илья Ивашко, Егор Герасимов, Арина Соболенко, Александра Саснович
 
 
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Новости Беларуси. Определился соперник Ильи Ивашко в первом круге одиночного разряда Australian Open-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старте первого в сезоне...
 
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