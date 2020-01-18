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Во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Подозревают утечку газа
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Сильный взрыв прогремел в жилом доме в центре французского города Лимож. Здание почти полностью уничтожено, повреждены соседние дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас они находятся в больнице, однако врачи утверждают, что их жизням ничего не угрожает. Пожарные инспекторы предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа.
Район ЧП оцеплен полицией. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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Новости Франции. Сильный взрыв прогремел в жилом доме в центре французского города Лимож. Здание почти полностью уничтожено, повреждены соседние дома, сообщили в...
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