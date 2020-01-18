|
Как правильно окунаться на Крещение. Инфографика
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Где на Гродненщине оборудуют крещенские
— В Гродно – на озере Юбилейном. Начнется купание в 13.00 и продлится до 15.00.
— Вблизи спасательных станций в Слониме, Лиде, Зельве и Мостах.
— Вблизи спасательных постов в Волковыске, Щучине, Сморгони, Вороново, Дятлово.
— В Новогрудском районе на озере Свитязь.
— В агрогородке Вертелишки. Купание здесь начнется в 12.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
https://www.belta.by/ Где на Гродненщине оборудуют крещенские купели: — В Гродно – на озере Юбилейном. Начнется купание в 13.00 и продлится до 15.00. — Вблизи спасательных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)