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Как правильно окунаться на Крещение. Инфографика

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как правильно окунаться на Крещение. Инфографика

Как правильно окунаться на Крещение. Инфографика

Где на Гродненщине оборудуют крещенские купели:
 
— В Гродно – на озере Юбилейном. Начнется купание в 13.00 и продлится до 15.00.
 
— Вблизи спасательных станций в Слониме, Лиде, Зельве и Мостах.
 
— Вблизи спасательных постов в Волковыске, Щучине, Сморгони, Вороново, Дятлово.
 
— В Новогрудском районе на озере Свитязь.
 
— В агрогородке Вертелишки. Купание здесь начнется в 12.00.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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https://www.belta.by/ Где на Гродненщине оборудуют крещенские купели:   — В Гродно – на озере Юбилейном. Начнется купание в 13.00 и продлится до 15.00.   — Вблизи спасательных...
 
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