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«Добрая дорога» для счастливого пути: как ученые и ГАИ «по науке» снижают аварийность

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Добрая дорога» для счастливого пути: как ученые и ГАИ «по науке» снижают аварийность

Впервые проект «Добрая дорога» был опробован в Минске в 2011 году. Он направлен на повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа смертельных исходов в ДТП. В 2018 году на заседании Совета Министров было принято решение распространить программу на всю Беларусь. Каждая областная комиссия по безопасности дорожного движения должна была разработать свою программу с учетом дорожной ситуации в регионе. Старший инспектор по особым поручениям УГАИ УВД облисполкома, секретарь комиссии по безопасности дорожного движения при облисполкоме Вячеслав Сечко рассказал об особенностях программы, действующей в Гродненском регионе.

«Добрая дорога» для счастливого пути: как ученые и ГАИ «по науке» снижают аварийность

ПЕШЕХОД –В ПРИОРИТЕТЕ

«Добрая дорога» опирается на научное исследование команды специалистов, состоящей из ученых и сотрудников УГАИ МВД. Они изучили системы, существующие в других странах, во многом опирались на шведские принципы безопасности дорожного движения. В итоге получился научный труд, который оформили в виде методических рекомендаций. Специалисты изучили каждое смертельное ДТП с 1990 по 2006 годы и разложили их на факторы риска. Было подсчитано, что в Беларуси в авариях погибало более 1600 человек в год. После этого специалисты стали еще активней разрабатывать программы, направленные на предотвращение гибели людей. В 2017 году эта цифра уменьшилась до 586 погибших. Следующий шаг – внедрение комплексных мер предусмотренных республиканской программой «Добрая дорога». 

«Добрая дорога» для счастливого пути: как ученые и ГАИ «по науке» снижают аварийность

– Программа проекта расписана до 2025 года, за это время сотрудники областной ГАИ планируют максимально снизить смертность на дорогах. Практически во всех европейских дорожных системах безопасности в приоритете – пешеходы. Именно поэтому в новых проектах жилых микрорайонов парковки вынесены за пределы дворовой территории. Также работаем над тем, чтобы у пешеходов не было необходимости выходить на автомагистрали – оборудуем наземные и подземные пешеходные переходы. В городе ликвидируем переходы, на которых часто происходят ДТП.

ФАКТОРЫ РИСКА

Кроме снижения уровня смертности в ДТП сотрудники ГАИ ставят перед собой цель снизить травматизм на дорогах, а также полностью исключить детскую смертность. 

«Добрая дорога» для счастливого пути: как ученые и ГАИ «по науке» снижают аварийность

– При областной комиссии по безопасности дорожного движения создана рабочая группа, которая анализирует смертельные ДТП. Это позволяет выделить факторы риска и принять решение, которое позволит исключить подобные случаи на определенном участке дороги, либо в целом ситуации, которые привели к аварии. 

Комплекс мер «Добрая дорога» нацелен на практическое решение проблем дорожной безопасности. Это и работа со СМИ, и профилактика асоциального поведения, создание акций и образовательных программ для детей. Весомая часть – инженерные решения. Например, оборудование колец малого радиуса на въездах в город способствует снижению скорости, а добавление поворотных полос помогает минимизировать конфликты между водителями. Меры, хорошо зарекомендовавшие себя в 2019 году, будут использоваться и в дальнейшем, а все результаты – тщательно анализироваться.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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